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#Юрий Семин #РПЛ #Футбол #Локомотив

Семин пять раз уходил из «Локо» за 42 года. Вся эпопея – в одной картинке

15 мая, 00:25
Николай Живоглядов

Семин регулярно уходит из «Локомотива». Он заканчивал игровую карьеру в другой команде, дважды возглавлял сборные, а потом и вовсе уезжал в другой чемпионат. Новый уход получается смазанным: РПЛ остановлена из-за коронавируса, а у Семина 31 мая заканчивается контракт. От должности почетного главного тренера в «Локомотиве» он уже отказался. Куда пойдет – нет никакой ясности.

Гол.ру

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Все фото: Локомотив
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