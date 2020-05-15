Семин пять раз уходил из «Локо» за 42 года. Вся эпопея – в одной картинке

Семин регулярно уходит из «Локомотива». Он заканчивал игровую карьеру в другой команде, дважды возглавлял сборные, а потом и вовсе уезжал в другой чемпионат. Новый уход получается смазанным: РПЛ остановлена из-за коронавируса, а у Семина 31 мая заканчивается контракт. От должности почетного главного тренера в «Локомотиве» он уже отказался. Куда пойдет – нет никакой ясности.