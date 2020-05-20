Семин и «Локомотив» шумно расстались, а Бундеслига красиво вернулась. Обсуждаем в новом подкасте

В чемпионате Германии сыграли первый тур после двухмесячной паузы. Было все: красивые голы, передачи, маски, социальная дистанция. Привыкаем к новому «стерильному» футболу.

РПЛ тоже решила доиграть сезон. Все бы хорошо, да только для этого дисциплина нужна – чтобы соблюдать все необходимые медицинские требования. А у нас с дисциплиной всегда были нелады… В общем, объявить-то объявили, что чемпионат доиграют, осталось самое простое – все грамотно сделать. Получится?

Даже если РПЛ вернется к жизни, доигрывать придтся без Юрия Палыча Семина. Он покинул «Локомотив». Или «Локомотив» его выкинул? И кто в этой ситуации прав? Еще ведь болельщики недовольны до кучи. И какой-то ноунейм Николич приходит. Короче говоря, сложно.

О Бундеслиге, возобновлении РПЛ и терках Семина и «Локо» говорим в новом подкасте «Из дубля». Комментатор Telesport Дмитрий Бажанов, редактор Simple Sport Евгений Младшнев и автор сайтов «ГОЛ» и «Бомбардир», а также хозяин телеграм-канала «Диванная Италия» и болельщик «Локомотива» Илья Егоров сообразили на троих, чтобы обсудить 3 большие темы.