  • Бундеслига
  • РПЛ
  • Футбол
  • Марко Николич
  • Бавария
  • Боруссия Д
  • Локомотив
Поделиться:
Комментарии:
1
#Бундеслига #РПЛ #Футбол #Локомотив #Бавария #Боруссия Д #Марко Николич

Семин и «Локомотив» шумно расстались, а Бундеслига красиво вернулась. Обсуждаем в новом подкасте

20 мая, 19:40

В чемпионате Германии сыграли первый тур после двухмесячной паузы. Было все: красивые голы, передачи, маски, социальная дистанция. Привыкаем к новому «стерильному» футболу.

РПЛ тоже решила доиграть сезон. Все бы хорошо, да только для этого дисциплина нужна – чтобы соблюдать все необходимые медицинские требования. А у нас с дисциплиной всегда были нелады… В общем, объявить-то объявили, что чемпионат доиграют, осталось самое простое – все грамотно сделать. Получится?

Даже если РПЛ вернется к жизни, доигрывать придтся без Юрия Палыча Семина. Он покинул «Локомотив». Или «Локомотив» его выкинул? И кто в этой ситуации прав? Еще ведь болельщики недовольны до кучи. И какой-то ноунейм Николич приходит. Короче говоря, сложно.

О Бундеслиге, возобновлении РПЛ и терках Семина и «Локо» говорим в новом подкасте «Из дубля». Комментатор Telesport Дмитрий Бажанов, редактор Simple Sport Евгений Младшнев и автор сайтов «ГОЛ» и «Бомбардир», а также хозяин телеграм-канала «Диванная Италия» и болельщик «Локомотива» Илья Егоров сообразили на троих, чтобы обсудить 3 большие темы.

Таймкоды: 
0:11 – Эмоции от возвращения большого футбола  
2:57 – Футбол во время пандемии: маски, социальная дистанция и празднования без обнимашек  
5:18 – Болельщики, поймите, сейчас необходимо играть, несмотря на пустые трибуны. Иначе клубы не выживут  
6:07 – «Бавария» и «Боруссия» оправдали ожидания. Но добавлять надо и им, и всем остальным 
9:29 – Брандт, Хаверц, Мюллер и другие герои немецкого тура 
13:16 – Яркий «Майнц», смертоносный «Менхенгладбах» и матчи в одно время 
16:05 – Что посмотреть в ближайшие выходные? 
17:08 – Возобновление РПЛ: сначала делаем, потом думаем  
25:34 – В России слушают тех, кто против продолжения чемпионата? 
28:18 – По РПЛ вообще кто-то скучает?  
30:05 – Расставание «Локомотива» и Семина: ситуация глазами болельщика «Локо» 
32:33 – Николич не успел прийти, а его уже все ненавидят. Почему? 
38:42 – Семин не подходит, чтобы провести в «Локомотиве» перестройку? 
42:58 – Мотивы руководителей «Локо» 
44:40 – «За» и «против» решения убрать Семина прямо сейчас   
50:04 – Семин ведет себя как обиженка, руководство ушло от ответа  
53:27 – Как должен был уйти Семин, чтобы у болельщиков не подгорало?

Слушайте на других платформах:

Google

Apple

Яндекс

Soundcloud

Castbox

ВКонтакте

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Тексты по главным темам:
Главный вывод тура Бундеслиги – перерыва не было
Уход Семина − это нормально (хотя формат ужасный)
Русский футбол вернется 21 июня – главное: даты туров, пять замен, возвращение в три этапа
Комментарии (1)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
гондомар
21 мая, 00:43

А чего шумного-то? Давно пора бы уже деда гнать - игра никакущая. Ходили слухи, что в Зенит позовут - только этого не хватало!

ответить
Все теги
#Бундеслига
#РПЛ
#Футбол
#Локомотив
#Бавария
#Боруссия Д
#Марко Николич