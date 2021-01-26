Как меняется поведение футболистов в матчах без зрителей. Пересказ исследования: споров меньше, самокритики – больше

Австрийские исследователи из Университета Зальцбурга выложили большой отчет о влиянии матчей без зрителей во время пандемии коронавируса на поведение и психологию игроков.

Было проанализировано 20 матчей «Зальцбурга» в австрийской Бундеслиге. Десять из них – в сезоне-2018/19, еще десять – в сезоне-2019/20 без зрителей.

Трансляциями поделилась Sky Austria.

Статистическая компания Stats Perform помогла с цифрами.

В пример приводилась теория американского психолога Роберта Зайонца, согласно которой факт присутствия других людей и их внимание служат для индивида сильным источником общего возбуждения . Упоминались и другие теории. Например, о том, что судьи при болельщицком шуме более неуверенно дают фолы хозяйской команде и больше раздают желтых карточек гостям.

Исследователи поделили игровые ситуации на пять частей, каждая из которых делится еще на несколько:

Момент в игре (отбор, фол и т.д.).

Реакция (несогласие, перепалка, обсуждение).

Доп.реакция (физический контакт – агрессивный или нет).

Участники (игроки, персонал, судья).

Итог (карточка, обострение или конец конфликта).

Краткие выдержки:

• Количество «эмоциональных ситуаций» снизилось на 19,5% . Под ними понимаются споры и обсуждения с игроками другой команды или судьями плюс отборы и фолы. В обычных матчах 39% таких ситуаций занимали споры с судьями, в играх при закрытых дверях показатель упал до 25%.