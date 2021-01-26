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#Зальцбург #Футбол #чемпионат Австрии

Как меняется поведение футболистов в матчах без зрителей. Пересказ исследования: споров меньше, самокритики – больше

50 минут назад

www.imago-images.de / Global Look Press

Австрийские исследователи из Университета Зальцбурга выложили большой отчет о влиянии матчей без зрителей во время пандемии коронавируса на поведение и психологию игроков.

Было проанализировано 20 матчей «Зальцбурга» в австрийской Бундеслиге. Десять из них – в сезоне-2018/19, еще десять – в сезоне-2019/20 без зрителей.

  • Трансляциями поделилась Sky Austria.
  • Статистическая компания Stats Perform помогла с цифрами.

В пример приводилась теория американского психолога Роберта Зайонца, согласно которой факт присутствия других людей и их внимание служат для индивида сильным источником общего возбуждения. Упоминались и другие теории. Например, о том, что судьи при болельщицком шуме более неуверенно дают фолы хозяйской команде и больше раздают желтых карточек гостям.

Исследователи поделили игровые ситуации на пять частей, каждая из которых делится еще на несколько:

  • Момент в игре (отбор, фол и т.д.).
  • Реакция (несогласие, перепалка, обсуждение).
  • Доп.реакция (физический контакт – агрессивный или нет).
  • Участники (игроки, персонал, судья).
  • Итог (карточка, обострение или конец конфликта).

Краткие выдержки:

Количество «эмоциональных ситуаций» снизилось на 19,5%. Под ними понимаются споры и обсуждения с игроками другой команды или судьями плюс отборы и фолы. В обычных матчах 39% таких ситуаций занимали споры с судьями, в играх при закрытых дверях показатель упал до 25%.

• В матчах без зрителей количество фолов снизилось на 4%, желтых и красных карточек – на 14%.

www.imago-images.de / Global Look Press

• «Игроки и персонал чаще сохраняли спокойствие и меньше увлекались спорами и обсуждениями, чьи показатели снизились соответственно на 4,7% и 5,1%», – рассказал один из исследователей Майкл Ляйтнер. Количество менее масштабных протестов увеличилось на 4,2%. Это объяснимо – просто игроки протестовали не настолько бурно.

• Еще один исследователь Фабио Ричлан пояснил: «Схожую тенденцию мы наблюдали при сравнении 120 матчей обоих сезонов». И по голам – оказалось, что в матчах без зрителей было забито 114 мячей – больше на 20%, чем в обычных играх годом ранее. Если исходить из показателей «Зальцбурга», то и у него голов в матчах без зрителей было забито больше – 36 против 28.

• В матчах с болельщиками на эмоции была потрачена в общей сложности 41 минута, в играх без зрителей – 27 минут.

• Они сравнили даже количество вовлеченных в эмоциональные ситуации игроков и признали, что в этом компоненте серьезных изменений нет.

Еще пара абзацев с чуть большим погружением.

  • В матчах без зрителей увеличилось количество претензий к самому себе (Self-Adaptor на графике. Например, после нереализованного момента) и ситуаций с фейр-плей (Fair-Play-Behavior. Например, помог сопернику подняться с газона).
  • Увеличилось также число протестных реакций при слабой реакции другого участника (Protest).
  • А количество словесных перепалок (Words Fight) и споров (Discussion), напротив, уменьшилось.

Скриншот исследования

Если сравнивать по минутам, то и здесь есть любопытный момент.

  • График, определяющий количество упреков самому себе, сильно скакал в сезоне с играми со зрителями, но был более ровным и стабильным при матчах без них.
  • А вот число ситуаций с проявлением фейр-плей в играх без зрителей сильно падало в период с 15-й по 30-ю минуту.
  • Протестные реакции и споры вообще удивительно совпали по минутным отрезкам в играх без зрителей, хотя такого совсем не наблюдалось при полных стадионах (даже напротив, споры сильно росли во втором тайме, а протестные реакции в какой-то момент падали вниз).

Больше графиков можно увидеть на странице с исследованием.

Исследователи объяснили, что изучать лишь один клуб они стали из-за своих ограниченных ресурсов. Почему именно «Зальцбург» – с психологической точки зрения спорта он стабилен и постоянно развивается. Но при этом поясняют: у клуба за те два сезона были задействованы два разных главных тренера, как и разные схемы для игры. И еще признают: не исключено, что есть переменные, которые не было возможности контролировать.

Основной вывод: без присутствия болельщиков игроки меньше отвлекались на дискуссии и словесные перепалки. По мнению исследователей, отсутствие фанатов существенно влияет на поведение игроков, персонала и официальных лиц.

Исследование будет продолжено.

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