Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Бернли
Бернли
Подписаться
Сайт
https://www.burnleyfootballclub.com/
Страна
Англия
Стадион
Тюрф Мур
Тренер
Шон Дайч
Ш. Дайч
Материалы
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Принц Гарри бросил престол, но точно не бросит спорт: переносил свадьбу из-за финала кубка, скрывает любимый клуб, лоббировал чемпионат мира
#АПЛ
10 января, 22:08
За 22 месяца Дринкуотер сыграл в АПЛ три матча. Все – против «Ман Сити»
#Дэнни Дринкуотер
12 января, 20:40
Пулишич не играл в старте в АПЛ два месяца. Воспользовался первым шансом и положил хет-трик
#Кристиан Пулишич
26 октября 2019, 21:45
Как часто клубы Европы меняют тренеров и где сегодня работают дольше всего. Исследование «Гола» по 10 странам
#Стефан Мулен
01 октября 2019, 13:00
Тренер «Бернли» так любит музыку, что пошел на фест перед матчем АПЛ
#Шон Дайч
27 августа 2019, 20:50
Самое короткое превью сезона в Англии. На каждый клуб – одно предложение
#АПЛ
19 августа 2019, 15:25
Сенсация АПЛ-2019, которую вы не замечаете: как не проигрывать без звезд и ударов
#Бернли
23 февраля 2019, 20:02