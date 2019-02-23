Сенсация АПЛ-2019, которую вы не замечаете: как не проигрывать без звезд и ударов

Короче, «Бернли» абсолютно сер. В конце декабря клуб скатился в зону вылета.

Но в конце февраля он уже тринадцатый.

Все просто: в 2019 году «Бернли» вообще не проигрывает в АПЛ.

● Сейчас их беспроигрышная серия идет уже восемь матчей подряд. На данный момент отрезок мощнее только у «МЮ» − 9 матчей, из которых 8 побед. Кстати, единственная ничья − это как раз «Бернли»: в том матче «Юнайтед» влетал 0:2 до 87-й минуты.

● Форвард Эшли Барнс забивает в четырех матчах подряд, всего в двух месяцах 2019-го у него пять голов. За пять прошлых месяцев сезона было три, а до декабря он вообще не проходил в основу и играл в основном на замене во вторых таймах по 15-20 минут.

● Вот еще один простой, но гениальный кадровый ход от Дайча. Последний раз в АПЛ «Бернли» проиграл 26 декабря «Эвертону» (1:5). После того матча он сменил основного вратаря. Вместо известного Джо Харта, который играл за сборную и шумел в «Ман Сити», в ворота резко встал незнакомый миру Том Хитон. Теперь у клуба нет поражений, а у него − коэффициент пропущенных голов меньше единицы.