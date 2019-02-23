Сенсация АПЛ-2019, которую вы не замечаете: как не проигрывать без звезд и ударов
«Бернли» − один из самых невзрачных клубов Премьер-лиги: крошечный город (меньше 75 000 человек) в тени Манчестера, старючий маленький стадион (на 20 тысяч), скромный бюджет (рекордный трансфер − всего 17 млн евро) и хилая популярность (например, в инсте − небольшие 220 тысяч подписчиков).
«Бернли» постоянно вылетает из лиги: в XXI веке этот сезон для него − только пятый в АПЛ. В составе вообще нет популярных звезд, а единственный персонаж, который делает инфошум − это главный тренер Шон Дайч: лысый англичанин с рыжей бородой. Иногда он выдает яркие цитаты на пресс-конференциях («Вы так скучно меня ругаете, что хочется спать») или попадает в милые локальные истории. Из последнего: в честь Дайча переименовали бар в Бернли, потому что владелец пообещал это, если команда попадет в еврокубки (правда, быстро вылетела).
Короче, «Бернли» абсолютно сер. В конце декабря клуб скатился в зону вылета.
Но в конце февраля он уже тринадцатый.
Все просто: в 2019 году «Бернли» вообще не проигрывает в АПЛ.
● Сейчас их беспроигрышная серия идет уже восемь матчей подряд. На данный момент отрезок мощнее только у «МЮ» − 9 матчей, из которых 8 побед. Кстати, единственная ничья − это как раз «Бернли»: в том матче «Юнайтед» влетал 0:2 до 87-й минуты.
● Форвард Эшли Барнс забивает в четырех матчах подряд, всего в двух месяцах 2019-го у него пять голов. За пять прошлых месяцев сезона было три, а до декабря он вообще не проходил в основу и играл в основном на замене во вторых таймах по 15-20 минут.
● Вот еще один простой, но гениальный кадровый ход от Дайча. Последний раз в АПЛ «Бернли» проиграл 26 декабря «Эвертону» (1:5). После того матча он сменил основного вратаря. Вместо известного Джо Харта, который играл за сборную и шумел в «Ман Сити», в ворота резко встал незнакомый миру Том Хитон. Теперь у клуба нет поражений, а у него − коэффициент пропущенных голов меньше единицы.
● Еще у «Бернли» самый возрастной состав в чемпионате − 29,7 лет. И меньше всего легионеров в заявке (11 − столько же у «Саутгемптона» и «Борнмута»).
● Кстати, про возраст. Этой зимой клуб вернул в АПЛ легендарного Питера Крауча − двухметрового худощавого форварда, известного непосредственностью и кучей прикольных историй. Краучу уже 38, он пока сыграл за новый клуб только 15 минут и не факт, что особо поможет игрой. Зато это однозначный плюс командному духу.
Самый короткий способ влюбиться в Крауча, если еще не − вот это видео, где он поет (очень плохо) в караоке Майкла Джесона на шоу Джеймса Кордена.
● Стиль «Бернли» часто считают кошмаром и преступлением против зрелищности. Все так. 9,5 ударов в створ в среднем за матч (худшие в лиге), 55 желтых карточек (худшие в лиге), 5,1 обводок (худшие в лиге), 70% точности пасов (почти худшие в лиге).
Зато они лучшие в другом: заблокированные удары (5,9 за матч), выигранные верховые единоборства (27,4 за матч), длинные пасы (78 за матч).
«Бернли» − это классика прагматичной топорности. Такое всех бесит. Но им самим норм. Дайч неоднократно говорил, что понимает правила рынка и намеренно выбирает такую стратегию, чтобы найти шансы против более классных составов.
● Апофеоз стиля − победа над «Фулхэмом» 12 января. Там «Бернли» вообще не ударил в створ. Ни разу. Просто «Фулхэм» дважды забил сам себе, а «Бернли» не мешал.