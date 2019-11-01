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Мальорка
Пальма-де-Мальорка
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Сайт
rcdmallorca.es
Страна
Испания
Стадион
Иберостар Эстадио
Тренер
Висенте Морено
В. Морено
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Вместо трансфера в чемпионский «МЮ» – боязнь конца света и пауза в карьере
#Карлос Роа
23 апреля, 00:02
Контракт с Konami мешает игрокам «Барсы» участвовать в турнирах по FIFA 20
#Барселона
23 марта, 11:50
Удивительные трибуны у «Мальорки». Расположены рядом с полем, но попасть туда стоит целое состояние
#Мальорка
01 ноября 2019, 11:55
Самое короткое превью сезона в Испании. На каждый клуб – одно предложение
#Примера
20 августа 2019, 23:20