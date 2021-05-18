🥇 Колесников опять побил мировой рекорд в плавании на 50 метров на спине. Предыдущий он установил за день до этого

Климент Колесников стал чемпионом Европы по плаванию на дистанции 50 метров на спине. В этом же заплыве он в третий раз подряд побил мировой рекорд на этой дистанции. Его результаты:

4 августа 2018 – финал ЧЕ, 24,00

17 мая 2021 – полуфинал ЧЕ, 23,93

18 мая 2021 – финал ЧЕ, 23,80

В последний раз рекорд обновлял не Колесниковым в 2009 году. Тогда британец Лиам Тэнкок проплыл 50-метровку на спине за 24,04 секунды. Колесникову на тот момент было 9 лет.

Россия лидирует в медальном зачете на чемпионате Европы. У нее:

🥇 – 14

🥈 – 5

🥉 – 6