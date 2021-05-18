Климент Колесников
Чемпионат Европы (водные виды)
🥇 Колесников опять побил мировой рекорд в плавании на 50 метров на спине. Предыдущий он установил за день до этого
вчера, 21:07
Климент Колесников стал чемпионом Европы по плаванию на дистанции 50 метров на спине. В этом же заплыве он в третий раз подряд побил мировой рекорд на этой дистанции. Его результаты:
4 августа 2018 – финал ЧЕ, 24,00
17 мая 2021 – полуфинал ЧЕ, 23,93
18 мая 2021 – финал ЧЕ, 23,80
В последний раз рекорд обновлял не Колесниковым в 2009 году. Тогда британец Лиам Тэнкок проплыл 50-метровку на спине за 24,04 секунды. Колесникову на тот момент было 9 лет.
Россия лидирует в медальном зачете на чемпионате Европы. У нее:
🥇 – 14
🥈 – 5
🥉 – 6
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