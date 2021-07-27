Олимпиада-2020
#Олимпиада-2020
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Бермудские острова впервые в истории выиграли золото на Олимпиаде. Последняя медаль была в 1976 году

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Это сделала триатлонистка Флора Даффи. Она преодолела дистанцию за 1:55:36.

Подиум:

1. 🇧🇲 Флора Даффи.

2. 🇬🇧 Джорджия Тейлор-Браун – 1:56:50.

3. 🇺🇸 Кэти Заферес – 1:57:03.

  • Даффи участвовала на четырех Олимпиадах и дважды становилась чемпионкой мира. Ей 33 года.
  • Последняя медаль Бермудских островов на Олимпийских играх была в 1976 году – тогда была бронза в боксе от Кларенса Хилла.
  • Россиянки Александра Разаренова и Анастасия Горбунова сошли с дистанции.
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Источник:
Гол.ру
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