Анастасия Павлюченкова
Теннис
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🎾 Павлюченкова вышла в 1/4 финала Олимпиады-2020 в одиночном разряде. Она единственная россиянка на турнире
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В матче 1/8 финала Олимпиады-2020 Анастасия Павлюченкова победила 🇪🇦 Сару Соррибес-Тормо в двух сетах – 6:1, 6:3. Матч прерывался из-за дождя.
- В 1/4 финала Павлюченкова сыграет с победительницей пары 🇨🇭 Белинда Бенчич – 🇨🇿 Барбора Крейчикова.
- Павлюченкова на женском одиночном турнире посеяна под 13-м номером. Главное достижение в карьере – финал «Ролан Гаррос».
- Ранее из турнира вылетели все россиянки: Елена Веснина, Вероника Кудерметова и Екатерина Александрова.
Осака вылетела с Олимпиады-2020. Матч проходил под закрытой крышей из-за дождя
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