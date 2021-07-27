🎾 Карацев вылетел с Олимпиады-2020 в одиночном разряде. Это второй россиянин, покинувший турнир

Матч 1/16 финала против 🇫🇷 Жереми Шарди продлился три сета – 5:7, 6:4, 3:6.

Аслан Карацев в мужском одиночном турнире посеян под 11-м номером. Ранее Карацев и Медведев вылетели из турнира в парном разряде.

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