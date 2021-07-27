Аслан Карацев
Теннис
#Аслан Карацев #Теннис
Поделиться:

🎾 Карацев вылетел с Олимпиады-2020 в одиночном разряде. Это второй россиянин, покинувший турнир

0

Матч 1/16 финала против 🇫🇷 Жереми Шарди продлился три сета – 5:7, 6:4, 3:6.

Аслан Карацев в мужском одиночном турнире посеян под 11-м номером. Ранее Карацев и Медведев вылетели из турнира в парном разряде.

Другие 🇷🇺:

  • Даниил Медведев прошел в 1/8 финала, где 28 июля сыграет с 🇮🇹 Фабио Фоньини. 
  • Карен Хачанов проводит матч 1/16 финала против 🇦🇺 Джеймса Дакворта. 
  • Андрей Рублев вылетел в первом раунде.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол.ру
Еще по теме
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Аслан Карацев
#Теннис