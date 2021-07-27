Аслан Карацев
Теннис
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🎾 Карацев вылетел с Олимпиады-2020 в одиночном разряде. Это второй россиянин, покинувший турнир
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Матч 1/16 финала против 🇫🇷 Жереми Шарди продлился три сета – 5:7, 6:4, 3:6.
Аслан Карацев в мужском одиночном турнире посеян под 11-м номером. Ранее Карацев и Медведев вылетели из турнира в парном разряде.
Другие 🇷🇺:
- Даниил Медведев прошел в 1/8 финала, где 28 июля сыграет с 🇮🇹 Фабио Фоньини.
- Карен Хачанов проводит матч 1/16 финала против 🇦🇺 Джеймса Дакворта.
- Андрей Рублев вылетел в первом раунде.
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