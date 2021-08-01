Олимпиада-2020
Теннис
Андрей Рублев
Анастасия Павлюченкова
Аслан Карацев
Елена Веснина
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#Олимпиада-2020 #Анастасия Павлюченкова #Андрей Рублев #Теннис #Елена Веснина #Аслан Карацев

🥇🥈 🇷🇺 Россия выиграла золото и серебро по теннису в миксте

01 августа, 15:12

В финале смешанного турнира Олимпиады-2020 сыграли две 🇷🇺 пары: Аслан Карацев – Елена Веснина и Андрей Рублев – Анастасия Павлюченкова. Матч продлился три сета – 3:6, 7:6, 11:13.

В матче за третье место 🇦🇺 пара Эшли Барти – Джон Пирс автоматически получила бронзу, потому что Новак Джокович снялся с турнира из-за травмы.

Подиум:

1. 🇷🇺 Андрей Рублев – Анастасия Павлюченкова.

2. 🇷🇺 Аслан Карацев – Елена Веснина.

3. 🇦🇺 Джон Пирс – Эшли Барти.

Веснина в парном женском разряде проиграла матч за третье место. В 2016 году она выиграла турнир с Екатериной Макаровой.

Павлюченкова – лучшая россиянка в одиночном разряде на Олимпиаде-2020. Она дошла до четвертьфинала.

Медальный зачет Олимпиады-2020

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Источник:
Гол.ру
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