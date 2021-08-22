Веснина пропустит US Open из-за травм. На Олимпиаде-2020 она выиграла серебро в миксте

Об этом Елена Веснина написала в инстаграме:

«Мои планы изменились. К сожалению, я не сыграю в Нью-Йорке. У меня все еще есть проблемы с левым плечом и ахиллом, травмы которых я получила в Токио. Мне понадобится больше времени на восстановление, чем мне хотелось бы. Надеюсь скоро всех вас увидеть».