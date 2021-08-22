Елена Веснина
Веснина пропустит US Open из-за травм. На Олимпиаде-2020 она выиграла серебро в миксте
3 часа назад
Об этом Елена Веснина написала в инстаграме:
«Мои планы изменились. К сожалению, я не сыграю в Нью-Йорке. У меня все еще есть проблемы с левым плечом и ахиллом, травмы которых я получила в Токио. Мне понадобится больше времени на восстановление, чем мне хотелось бы. Надеюсь скоро всех вас увидеть».
- Весниной 35 лет. На US Open она четыре раза доходила до третьего раунда.
- Главное достижение в одиночном разряде на турнирах «Большого шлема» – полуфинал «Уимблдона» в 2016 году.
- На Олимпиаде-2020 Веснина выиграла серебро в миксте, где выступала с Асланом Карацевым. В парном женском разряде (выступала в паре с Вероникой Кудерметовой) она проиграла матч за бронзу.
US Open пройдет с 30 августа по 12 сентября.
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