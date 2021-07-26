Олимпиада-2020
Вероника Кудерметова
Елена Веснина
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#Олимпиада-2020 #Елена Веснина #Вероника Кудерметова

🎾 Веснина и Кудерметова вышли в 1/4 финала в парном разряде на Олимпиаде

час назад

🇷🇺 Елена Веснина и Вероника Кудерметова обыграли 🇳🇱 Кики Бертенс и Деми Схюрс во втором круге Олимпиады: 6:2, 3:6, 10:7.

  • Веснина и Кудерметова вышли в четвертьфинал, где сыграют с украинской парой сестер Надеждой и Людмилой Киченюк.
  • Веснина и Кудерметова – единственная пара, выступающая в парном теннисе от России. В мужском разряде обе пары уже вылетели с розыгрыша.
  • В женском одиночном разряде осталась только Анастасия Павлюченкова, вышедшая в третий круг. Кудерметова, Веснина и Екатерина Александрова вылетели из розыгрыша.
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Источник:
Гол.ру
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