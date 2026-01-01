Вероника Кудерметова

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Теннис
🎾 Кудерметова сыграет в финале парного разряда в Индиан-Уэллс, Рублев и Карацев – в полуфинале
#Вероника Кудерметова
Теннис
На турнире в Монреале не осталось представительниц России в одиночке. Все пять теннисисток вылетели во втором круге
#WTA
Олимпиада 2020
🎾 Кудерметова и Веснина проиграли матч за бронзу в парном разряде. Бразильянки отыграли четыре матчбола
#Олимпиада-2020
Теннис
🎾 Веснина и Кудерметова не вышли в финал в парном разряде. Они сыграют в матче за третье место
#Олимпиада-2020
Олимпиада 2020
🎾 Кудерметова и Веснина вышли в полуфинал в парном разряде. В 1/4 они победили украинок
#Олимпиада-2020
Теннис
🎾 Веснина и Кудерметова вышли в 1/4 финала в парном разряде на Олимпиаде
#Олимпиада-2020
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