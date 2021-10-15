Вероника Кудерметова
Андрей Рублев
Аслан Карацев
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#Вероника Кудерметова #Аслан Карацев #Андрей Рублев

🎾 Кудерметова сыграет в финале парного разряда в Индиан-Уэллс, Рублев и Карацев – в полуфинале

час назад

На турнире в Индиан-Уэллс прошли полуфиналы в женском парном разряде и четвертьфиналы в мужском.

  • 🇷🇺Вероника Кудерметова и 🇰🇿Елена Рыбакина вышли в финал, обыграв 🇱🇻Алену Остапенко и 🇺🇦Людмилу Киченок (6:4; 6:3). В финале они сыграют с 🇧🇪Элизой Мертенс и 🇹🇼Су-Вэй Сэ.
  • 🇷🇺Андрей Рублев и 🇷🇺Аслан Карацев победили 🇨🇦Дениса Шаповалова и 🇮🇳Рохана Бопанну (6:4; 6:4). В полуфинале они сыграют против 🇩🇪Тима Пюца и 🇦🇺Майкла Венуса.

Представителей России не осталось ни в мужской одиночке, ни в женской. Ее представляли по четыре спортсмена в каждой сетке, но среди мужчин никто не прошел дальше четвертого круга.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит в США на харде. Он входит в самые престижные серии в категории мужских теннисных соревнований (ATP) и женских (WTA).

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
сайт турнира в Индиан-Уэллс
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