🎾 Кудерметова сыграет в финале парного разряда в Индиан-Уэллс, Рублев и Карацев – в полуфинале

На турнире в Индиан-Уэллс прошли полуфиналы в женском парном разряде и четвертьфиналы в мужском.

🇷🇺Вероника Кудерметова и 🇰🇿Елена Рыбакина вышли в финал, обыграв 🇱🇻Алену Остапенко и 🇺🇦Людмилу Киченок (6:4; 6:3). В финале они сыграют с 🇧🇪Элизой Мертенс и 🇹🇼Су-Вэй Сэ.

🇷🇺Андрей Рублев и 🇷🇺Аслан Карацев победили 🇨🇦Дениса Шаповалова и 🇮🇳Рохана Бопанну (6:4; 6:4). В полуфинале они сыграют против 🇩🇪Тима Пюца и 🇦🇺Майкла Венуса.

Представителей России не осталось ни в мужской одиночке, ни в женской. Ее представляли по четыре спортсмена в каждой сетке, но среди мужчин никто не прошел дальше четвертого круга.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит в США на харде. Он входит в самые престижные серии в категории мужских теннисных соревнований (ATP) и женских (WTA).