Вероника Кудерметова

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Теннис
🎾 Кудерметова сыграет в финале парного разряда в Индиан-Уэллс, Рублев и Карацев – в полуфинале
#Вероника Кудерметова
Теннис
На турнире в Монреале не осталось представительниц России в одиночке. Все пять теннисисток вылетели во втором круге
#WTA
Олимпиада 2020
🎾 Кудерметова и Веснина проиграли матч за бронзу в парном разряде. Бразильянки отыграли четыре матчбола
#Олимпиада-2020
Теннис
🎾 Веснина и Кудерметова не вышли в финал в парном разряде. Они сыграют в матче за третье место
#Олимпиада-2020
Олимпиада 2020
🎾 Кудерметова и Веснина вышли в полуфинал в парном разряде. В 1/4 они победили украинок
#Олимпиада-2020
Теннис
🎾 Веснина и Кудерметова вышли в 1/4 финала в парном разряде на Олимпиаде
#Олимпиада-2020
Олимпиада 2020
🎾 Веснина на Олимпиаде-2020 прошла в 1/16 финала в женской одиночке, Кудерметова вылетела
#Олимпиада-2020
Олимпиада 2020
🎾 Кудерметова и Веснина вышли в 1/8 финала женского турнира в парном разряде на Олимпиаде-2020
#Олимпиада-2020
Теннис
Кудерметова и Веснина проиграли «Уимблдон» в парном разряде 🎾
#Уимблдон
Теннис
Веснина и Кудерметова вышли в финал «Уимблдона» в парном разряде
#Уимблдон
Теннис
Кудерметова выиграла первый титул в карьере и стала лучшей теннисисткой из России в мировом рейтинге
#Вероника Кудерметова