Вероника Кудерметова
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#Вероника Кудерметова #Теннис #WTA

Кудерметова выиграла первый титул в карьере и стала лучшей теннисисткой из России в мировом рейтинге

вчера, 09:23

В Чарльстоне (США) прошел финал теннисного турнира WTA-500. В нем 🇷🇺 Вероника Кудерметова победила 🇲🇪 Данку Ковинич после двух сетов 6:4 и 6:2.

Главное о победе Кудерметовой:

  • До этого турнира она занимала 38-ю строчку в мировом рейтинге WTA (Женская теннисная ассоциация). После обновления списка 12 апреля она поднялась на 29-е место.
  • Для Кудерметовой это лучший результат в карьере. Она также стала первой в рейтинге среди теннисисток из России. Ближайшая к ней – Екатерина Александрова (34-е место).
  • Кудерметова прежде не побеждала на взрослом уровне. Победа в Чарльстоне – первая в ее карьере и первая на турнирах WTA.
  • По ходу чемпионата она не проиграла ни одного сета и повторила рекорд Серены Уильямс, установленный на Чарльстоне в 2012 году.

Кудерметовой 23 года. В этом году она уже играла на турнире категории WTA-500, но проиграла в финале. На соревнованиях категории «Большого шлема» она доходила до третьего раунда – на Australian Open и «Ролан Гаррос».

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Источник:
сайт WTA
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