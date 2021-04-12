Вероника Кудерметова
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Кудерметова выиграла первый титул в карьере и стала лучшей теннисисткой из России в мировом рейтинге
вчера, 09:23
В Чарльстоне (США) прошел финал теннисного турнира WTA-500. В нем 🇷🇺 Вероника Кудерметова победила 🇲🇪 Данку Ковинич после двух сетов 6:4 и 6:2.
Главное о победе Кудерметовой:
- До этого турнира она занимала 38-ю строчку в мировом рейтинге WTA (Женская теннисная ассоциация). После обновления списка 12 апреля она поднялась на 29-е место.
- Для Кудерметовой это лучший результат в карьере. Она также стала первой в рейтинге среди теннисисток из России. Ближайшая к ней – Екатерина Александрова (34-е место).
- Кудерметова прежде не побеждала на взрослом уровне. Победа в Чарльстоне – первая в ее карьере и первая на турнирах WTA.
- По ходу чемпионата она не проиграла ни одного сета и повторила рекорд Серены Уильямс, установленный на Чарльстоне в 2012 году.
Кудерметовой 23 года. В этом году она уже играла на турнире категории WTA-500, но проиграла в финале. На соревнованиях категории «Большого шлема» она доходила до третьего раунда – на Australian Open и «Ролан Гаррос».
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