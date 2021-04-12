Кудерметова выиграла первый титул в карьере и стала лучшей теннисисткой из России в мировом рейтинге

Главное о победе Кудерметовой:

До этого турнира она занимала 38-ю строчку в мировом рейтинге WTA (Женская теннисная ассоциация). После обновления списка 12 апреля она поднялась на 29-е место.

Для Кудерметовой это лучший результат в карьере. Она также стала первой в рейтинге среди теннисисток из России. Ближайшая к ней – Екатерина Александрова (34-е место).

Кудерметова прежде не побеждала на взрослом уровне. Победа в Чарльстоне – первая в ее карьере и первая на турнирах WTA.

По ходу чемпионата она не проиграла ни одного сета и повторила рекорд Серены Уильямс, установленный на Чарльстоне в 2012 году.

Кудерметовой 23 года. В этом году она уже играла на турнире категории WTA-500, но проиграла в финале. На соревнованиях категории «Большого шлема» она доходила до третьего раунда – на Australian Open и «Ролан Гаррос».