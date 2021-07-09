Уимблдон
Вероника Кудерметова
Елена Веснина
Поделиться:
Комментарии:
0
#Уимблдон #Вероника Кудерметова #Елена Веснина

Веснина и Кудерметова вышли в финал «Уимблдона» в парном разряде

09 июля, 20:20

Елена Веснина и Вероника Кудерметова победили 🇺🇸 Кэролайн Доулхайд и 🇦🇺 Сторм Сандерс в полуфинале «Уимблдона» 7:6 (8:6), 3:6, 7:5.

  • В решающем сете Веснина и Кудерметова проигрывали 2:5. Но после этого выиграли пять геймов подряд и победили в матче.
  • Для Кудерметовой это лучший результат на турнирах «Большого шлема». Ранее она выходила только в полуфинал на US Open 2020 года.
  • Веснина с паре с Екатериной Макаровой трижды побеждала на турнирах «Большого шлема»: «Ролан Гаррос»-2013, US Open-2014 и «Уимблдон»-2017.

В финале они сыграют с 🇹🇼 Се Шувэй и 🇧🇪 Элизе Мертенс. Дата матча пока не определена.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
Уимблдон застраховался от пандемии 17 лет назад. Тогда все посмеивались – но сейчас та страховка дала 141 млн
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Уимблдон
#Вероника Кудерметова
#Елена Веснина