Веснина и Кудерметова вышли в финал «Уимблдона» в парном разряде

В решающем сете Веснина и Кудерметова проигрывали 2:5. Но после этого выиграли пять геймов подряд и победили в матче.

Для Кудерметовой это лучший результат на турнирах «Большого шлема». Ранее она выходила только в полуфинал на US Open 2020 года.

Веснина с паре с Екатериной Макаровой трижды побеждала на турнирах «Большого шлема»: «Ролан Гаррос»-2013, US Open-2014 и «Уимблдон»-2017.

В финале они сыграют с 🇹🇼 Се Шувэй и 🇧🇪 Элизе Мертенс. Дата матча пока не определена.