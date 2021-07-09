Уимблдон
Вероника Кудерметова
Елена Веснина
Веснина и Кудерметова вышли в финал «Уимблдона» в парном разряде
09 июля, 20:20
Елена Веснина и Вероника Кудерметова победили 🇺🇸 Кэролайн Доулхайд и 🇦🇺 Сторм Сандерс в полуфинале «Уимблдона» 7:6 (8:6), 3:6, 7:5.
- В решающем сете Веснина и Кудерметова проигрывали 2:5. Но после этого выиграли пять геймов подряд и победили в матче.
- Для Кудерметовой это лучший результат на турнирах «Большого шлема». Ранее она выходила только в полуфинал на US Open 2020 года.
- Веснина с паре с Екатериной Макаровой трижды побеждала на турнирах «Большого шлема»: «Ролан Гаррос»-2013, US Open-2014 и «Уимблдон»-2017.
В финале они сыграют с 🇹🇼 Се Шувэй и 🇧🇪 Элизе Мертенс. Дата матча пока не определена.
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