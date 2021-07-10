Уимблдон
Вероника Кудерметова
Елена Веснина
Кудерметова и Веснина проиграли «Уимблдон» в парном разряде 🎾
10 июля, 21:17
Теннисистки из России Вероника Кудерметова и Елена Веснина проиграли финал «Уимблдона». Они выступали в парном турнире.
В полуфинале Кудерметова и Веснина отыграли три матчбола у пары Доулхайд-Сандерс. В финале они проиграли Су-Вэй Се и Элизе Мертенс. Счет матча – 6:3, 5:7, 7:9.
До этого турнира Веснина три раза выигрывала парные «Большие шлемы». Кудерметова впервые сыграла в финале турнира такого уровня.
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