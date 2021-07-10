Уимблдон
Вероника Кудерметова
Елена Веснина
Поделиться:
Комментарии:
0
#Уимблдон #Вероника Кудерметова #Елена Веснина

Кудерметова и Веснина проиграли «Уимблдон» в парном разряде 🎾

10 июля, 21:17

Теннисистки из России Вероника Кудерметова и Елена Веснина проиграли финал «Уимблдона». Они выступали в парном турнире.

В полуфинале Кудерметова и Веснина отыграли три матчбола у пары Доулхайд-Сандерс. В финале они проиграли Су-Вэй Се и Элизе Мертенс. Счет матча – 6:3, 5:7, 7:9.

До этого турнира Веснина три раза выигрывала парные «Большие шлемы». Кудерметова впервые сыграла в финале турнира такого уровня.

Барти победила на «Уимблдоне» в женском одиночном разряде

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
твиттер «Уимблдона»
Еще по теме
Главная теннисистка мира на полтора года уходила в крикет. Теперь она выиграла «Уимблдон»
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Уимблдон
#Вероника Кудерметова
#Елена Веснина