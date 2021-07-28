Олимпиада-2020
Теннис
Вероника Кудерметова
Елена Веснина
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🎾 Кудерметова и Веснина вышли в полуфинал в парном разряде. В 1/4 они победили украинок
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В двух сетах Вероника Кудерметова и Елена Веснина победили 🇺🇦 Надежду Киченок и 🇺🇦 Людмилу Киченок – 6:2, 6:1.
В полуфинале Кудерметова – Веснина встретятся с победителем матча 🇨🇿 Крейчикова – 🇨🇿 Синякова / 🇦🇺 Барти – 🇦🇺 Сандерс.
- Веснина побеждала на Олимпиаде-2016 в парном разряде (тогда выступала с Екатериной Макаровой).
- В одиночном разряде Веснина и Кудерметова вылетели с Олимпиады-2020.
- В мужском парном разряде у России вылетели обе пары.
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