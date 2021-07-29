🎾 Веснина и Кудерметова не вышли в финал в парном разряде. Они сыграют в матче за третье место

Елена Веснина и Вероника Кудерметова проиграли 🇨🇿 Барборе Крейчиковой и 🇨🇿 Катерине Синяковой в полуфинале Олимпиады: 3:6, 6:3, 10:6.

Веснина и Кудерметова не вышли в финал, но еще не лишились шансов на медали.

Они сыграют в матче за третье место против победителя матча 🇧🇷 Пигосси и 🇧🇷 Стефани – 🇨🇭 Бенчич и 🇨🇭 Голубич. Игра пройдет 31 июля.

Теннисисты из России пока участвуют в одиночном мужском разряде (Даниил Медведев, Карен Хачанов, оба в четвертьфинале), миксте (Веснина и Карацев, Павлюченкова и Рублев в четвертьфинале) и женском парном (Веснина и Кудерметова в матче за третье место).