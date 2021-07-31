🎾 Кудерметова и Веснина проиграли матч за бронзу в парном разряде. Бразильянки отыграли четыре матчбола

В матче за третье место Елена Веснина и Вероника Кудерметова встретились с 🇧🇷 парой Лаура Пигосси и Луиза Стефани. Игра продлилась три сета – 6:4, 4:6, 9:11. В третьем сете бразильянки отыграли четыре матчбола.

Веснина сыграет в финале в миксте вместе с Асланом Карацевым. Они встретятся с 🇷🇺 парой Андрей Рублев – Анастасия Павлюченкова.

На Олимпиаде-2016 Веснина вместе с Екатериной Макаровой выиграла золото в парном женском разряде.

В финале женского турнира в парном разряде сыграют 🇨🇿 Крейчикова и 🇨🇿 Синякова – 🇨🇭 Бенчич и 🇨🇭 Голубич.