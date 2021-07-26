Елена Веснина
Олимпиада-2020
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#Елена Веснина #Олимпиада-2020

🎾 Веснина и Александрова вылетели с одиночного турнира Олимпиады после второго круга

45 минут назад

Елена Веснина проиграла Камиле Джорджи в 1/16 финала теннисного турнира: 3:6, 1:6. Екатерина Александрова проиграла Надии Подороске – 1:6, 3:6.

  • Веснина и Александрова стали второй и третьей теннисистками из России, вылетевшими с одиночного турнира. В 1/32 вылетела Вероника Кудерметова.
  •  Анастасия Павлюченкова (вышла в 1/8 финала) пока остается в розыгрыше.
  • Веснина и Кудерметова также играют в парном разряде. Позднее 26 июля они сыграют во втором круге.

Финал женской одиночки пройдет 31 июля.

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Источник:
Гол.ру
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