Елена Веснина
Олимпиада-2020
🎾 Веснина и Александрова вылетели с одиночного турнира Олимпиады после второго круга
45 минут назад
Елена Веснина проиграла Камиле Джорджи в 1/16 финала теннисного турнира: 3:6, 1:6. Екатерина Александрова проиграла Надии Подороске – 1:6, 3:6.
- Веснина и Александрова стали второй и третьей теннисистками из России, вылетевшими с одиночного турнира. В 1/32 вылетела Вероника Кудерметова.
- Анастасия Павлюченкова (вышла в 1/8 финала) пока остается в розыгрыше.
- Веснина и Кудерметова также играют в парном разряде. Позднее 26 июля они сыграют во втором круге.
Финал женской одиночки пройдет 31 июля.
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