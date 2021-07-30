Олимпиада-2020
Андрей Рублев
Анастасия Павлюченкова
Аслан Карацев
Елена Веснина
#Олимпиада-2020 #Андрей Рублев #Анастасия Павлюченкова #Аслан Карацев #Елена Веснина
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🎾 На Олимпиаде в миксте будет российский финал. Веснина и Карацев сыграют против Павлюченковой и Рублева

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Елена Веснина и Аслан Карацев обыграли 🇷🇸 Нину Стоянович и Новака Джоковича в полуфинале Олимпиады:

  • Теперь в финале Олимпиады в миксте сыграют две пары из Росси: Веснина и Карацев против Анастасии Павлюченковой и Андрея Рублева.
  • У России после этого финала уже гарантированно будет серебро и золото в теннисе.
  • Финал пройдет 1 августа и начнется после 09:00 по московскому времени.

Также Россия выступит в финале мужского одиночного тенниса (Карен Хачанов сыграет с 🇩🇪 Александром Зверевым) и в матче за третье место в парном женском разряде (Веснина и Кудерметова против 🇧🇷Пигоси и Стефани).

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Источник:
Гол.ру
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