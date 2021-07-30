🎾 На Олимпиаде в миксте будет российский финал. Веснина и Карацев сыграют против Павлюченковой и Рублева

Елена Веснина и Аслан Карацев обыграли 🇷🇸 Нину Стоянович и Новака Джоковича в полуфинале Олимпиады:

Теперь в финале Олимпиады в миксте сыграют две пары из Росси: Веснина и Карацев против Анастасии Павлюченковой и Андрея Рублева.

У России после этого финала уже гарантированно будет серебро и золото в теннисе.

Финал пройдет 1 августа и начнется после 09:00 по московскому времени.

Также Россия выступит в финале мужского одиночного тенниса (Карен Хачанов сыграет с 🇩🇪 Александром Зверевым) и в матче за третье место в парном женском разряде (Веснина и Кудерметова против 🇧🇷Пигоси и Стефани).