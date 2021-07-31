Прогноз на финал Олимпиады-2020 в миксте Веснина-Карацев – Павлюченкова-Рублев, 1 августа 2021 года

1 августа в Токио состоится финал микста, в которой встретятся две российские пары: Веснина-Карацев против Павлюченкова-Рублев.

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Во сколько начало финала Олимпиады-2020 в миксте Веснина-Карацев – Павлюченкова-Рублев, 1 августа 2021 года

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