Олимпиада-2020
Андрей Рублев
Анастасия Павлюченкова
Аслан Карацев
Елена Веснина
Поделиться:
Прогноз на финал Олимпиады-2020 в миксте Веснина-Карацев – Павлюченкова-Рублев, 1 августа 2021 года
0
1 августа в Токио состоится финал микста, в которой встретятся две российские пары: Веснина-Карацев против Павлюченкова-Рублев.
Полезные ссылки перед этим финалом:
Олимпиада-2020: где смотреть финал микста Веснина-Карацев – Павлюченкова-Рублев, 1 августа 2021 года. Во сколько прямая трансляция встречи
Во сколько начало финала Олимпиады-2020 в миксте Веснина-Карацев – Павлюченкова-Рублев, 1 августа 2021 года
Котировки букмекеров:
- Победа Карацева и Весниной – 1.59.
- Победа Павлюченковой и Рублева – 2.33.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые