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#Олимпиада-2020 #Андрей Рублев #Анастасия Павлюченкова #Аслан Карацев #Елена Веснина
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Прогноз на финал Олимпиады-2020 в миксте Веснина-Карацев – Павлюченкова-Рублев, 1 августа 2021 года

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1 августа в Токио состоится финал микста, в которой встретятся две российские пары: Веснина-Карацев против Павлюченкова-Рублев.

Полезные ссылки перед этим финалом:

Олимпиада-2020: где смотреть финал микста Веснина-Карацев – Павлюченкова-Рублев, 1 августа 2021 года. Во сколько прямая трансляция встречи

Во сколько начало финала Олимпиады-2020 в миксте Веснина-Карацев – Павлюченкова-Рублев, 1 августа 2021 года

Котировки букмекеров:

  • Победа Карацева и Весниной – 1.59.
  • Победа Павлюченковой и Рублева – 2.33.
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Источник:
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