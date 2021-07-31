Олимпиада-2020: где смотреть финал микста Веснина-Карацев – Павлюченкова-Рублев, 1 августа 2021 года. Во сколько прямая трансляция встречи

1 августа в Токио на Олимпиаде-2020 состоятся финалы соревнований по теннису:

В женском сойдутся чешки Крейчикова и Синякова против швейцарской пары Бенчич-Голубич.

В мужском одиночном финале – Хачанов против немца Зверева.

В миксте – Веснина и Карацев сыграют против Павлюченковой и Рублевой.

Последний финал покажет телеканал «Россия 1». Начало – около 11:00 по московскому времени.