Олимпиада-2020
Андрей Рублев
Анастасия Павлюченкова
Аслан Карацев
Елена Веснина
#Олимпиада-2020 #Андрей Рублев #Анастасия Павлюченкова #Аслан Карацев #Елена Веснина
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Олимпиада-2020: где смотреть финал микста Веснина-Карацев – Павлюченкова-Рублев, 1 августа 2021 года. Во сколько прямая трансляция встречи

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1 августа в Токио на Олимпиаде-2020 состоятся финалы соревнований по теннису:

Последний финал покажет телеканал «Россия 1». Начало – около 11:00 по московскому времени.

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Источник:
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