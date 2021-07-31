Олимпиада-2020
Андрей Рублев
Анастасия Павлюченкова
Аслан Карацев
Елена Веснина
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Олимпиада-2020: где смотреть финал микста Веснина-Карацев – Павлюченкова-Рублев, 1 августа 2021 года. Во сколько прямая трансляция встречи
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1 августа в Токио на Олимпиаде-2020 состоятся финалы соревнований по теннису:
- В женском сойдутся чешки Крейчикова и Синякова против швейцарской пары Бенчич-Голубич.
- В мужском одиночном финале – Хачанов против немца Зверева.
- В миксте – Веснина и Карацев сыграют против Павлюченковой и Рублевой.
Последний финал покажет телеканал «Россия 1». Начало – около 11:00 по московскому времени.
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