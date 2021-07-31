Олимпиада-2020
Андрей Рублев
Анастасия Павлюченкова
Аслан Карацев
Елена Веснина
Поделиться:
Во сколько начало финала Олимпиады-2020 в миксте Веснина-Карацев – Павлюченкова-Рублев, 1 августа 2021 года
0
1 августа в Токио в теннисе состоится финал микста, в котором встретятся сразу две русские пары: Веснина-Карацев против Павлюченкова-Рублев. Статистика по спортсменам:
- Веснина в паре выигрывала ОИ-2016.
- Для Карацева это дебютная Олимпиада.
- Для Павлюченковой это вторые ОИ.
- Андрей Рублев тоже дебютировал на Олимпиаде.
Встреча начнется не раньше 11:00 по московскому времени.
Олимпиада-2020: где смотреть финал микста Веснина-Карацев – Павлюченкова-Рублев, 1 августа 2021 года. Во сколько прямая трансляция встречи
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые