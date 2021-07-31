Олимпиада-2020
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#Олимпиада-2020 #Андрей Рублев #Анастасия Павлюченкова #Аслан Карацев #Елена Веснина
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Во сколько начало финала Олимпиады-2020 в миксте Веснина-Карацев – Павлюченкова-Рублев, 1 августа 2021 года

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1 августа в Токио в теннисе состоится финал микста, в котором встретятся сразу две русские пары: Веснина-Карацев против Павлюченкова-Рублев. Статистика по спортсменам:

  • Веснина в паре выигрывала ОИ-2016.
  • Для Карацева это дебютная Олимпиада.
  • Для Павлюченковой это вторые ОИ.
  • Андрей Рублев тоже дебютировал на Олимпиаде.

Встреча начнется не раньше 11:00 по московскому времени.

Олимпиада-2020: где смотреть финал микста Веснина-Карацев – Павлюченкова-Рублев, 1 августа 2021 года. Во сколько прямая трансляция встречи

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Источник:
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