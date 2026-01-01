Елена Веснина

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Ни один телеканал не показал русский финал тенниса. Вместо него шли повтор волейбола и шоу Петросяна
#Олимпиада-2020
В русском финале на Олимпиаде сыграет теннисистка после декрета. Она вернулась в спорт через специальный рейтинг
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#Елена Веснина
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20 главных спортсменов от России на Олимпиаде-2020
#Олимпиада-2020