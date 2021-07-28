🎾 Веснина и Карацев на Олимпиаде-2020 прошли в 1/4 финала в смешанных парах

Они победили 🇫🇷 пару Кристина Младенович – Николя Маю в двух сетах – 6:4, 6:2. Французы посеяны на турнире под первым номером.

В четвертьфинале Веснина и Карацев сыграют против победителя матча Бадоса и Карреньо-Буста – Швентек и Кубок. Бадоса в одиночном турнире из-за жары покинула корт на коляске и не доиграла матч.

Другая российская пара в смешанных парах – Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев. В 1/8 финала они сыграют против 🇭🇷 Дарьи Юрак и 🇭🇷 Ивана Додига.

В женском парном разряде Веснина сыграет в полуфинале в паре с Вероникой Кудерметовой.