Теннисистка согласилась на свидание с фанатом за 3 тысячи долларов и пачку влажных салфеток

В 2017-м в ходе финала Супербоула болельщик Джон Герке предложил Бушар пари: если «Нью-Ингланд Пэтриотс» выносит «Атланту Фэлконс» (на момент письма «НИ» проигрывал – 3:28), то она идет с ним на свидание. «Пэтриотс» в итоге совершили один из самых невероятных камбэков в истории Супербоула – 34:28. А Бушар пошла на свидание с тем фанатом. Более того, НФЛ пригласила потом их на совместный просмотр матча – Герке и Бушар пошли и туда. Спустя год (опять же по приглашению НФЛ) они сходили на финал Супербоула, в котором «Пэтриотс» защищали титул в матче с «Филадельфией». Букмекеры даже принимали ставки на их свадьбу, но что-то не срослось.

Сейчас – новая история. Бушар признавалась в инстаграме, что ей скучно и одиноко – болельщики тут же завалили ее своими описаниями и приглашениями на свидание. Бушар же зацепило письмо одного настойчивого болельщика (в инстаграме он подписан коротко – Боб), который предложил ей 400 долларов за встречу.

Бушар согласилась на просмотр нескольких серий любого сериала по Netflix при условии, если Боб принесет с собой пачку влажных салфеток. Кроме того, она повысила предложенный прайс до 3000 долларов – Бушар каждые две недели жертвует деньги на зарплату сотрудникам больниц, эта сумма тоже пойдет на благотворительность. Болельщик согласился и предложил ей дополнительные 800 долларов, если в течение всего свидания Бушар будет говорить с британским акцентом.

Теперь они договариваются о месте встрече, но только когда пандемия закончится. Как говорит сама Бушар, ее ждет отличное свидание: с чистоплотным мужчиной (не зря же он принесет салфетки) и британскими нотками (да, она согласилась на последнее условие Боба).