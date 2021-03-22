Сергей Игнашевич
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#Сергей Игнашевич #Футбол #ФНЛ #Торпедо М

Игнашевич ушел из «Торпедо». Он работал в клубе с 2019 года

6 часов назад

Официальный сайт «Торпедо»

Контракт Сергея Игнашевича расторгнут по соглашению сторон. Он действовал до лета 2023 года.

В 2019 году Игнашевич начинал работу в «Торпедо» старшим тренером. Пока у него не было лицензии, обязанности главного тренера исполнял Николай Савичев.

«Торпедо» идет на шестом месте в ФНЛ. За 31 матч клуб набрал 54 очка. «Торпедо» не побеждает семь матчей подряд и имеет серию из четырех поражений.

Сергею Игнашевичу 41 год. Он завершил игровую карьеру в 2018-м. В подростковом возрасте Игнашевич занимался в клубной академии «Торпедо».

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Источник:
Официальный сайт «Торпедо»
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