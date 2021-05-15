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Уникальный случай в русском футболе: шесть минут один и тот же пенальти били три разных игрока
#РПЛ
05 сентября, 22:30
«Торпедо» прошло в РПЛ из-за пенальти на последней минуте, а у «Факела» в таблице с третьим местом равенство всего: очков, побед, мячей
#РПЛ
21 мая, 19:28
Последний день в ФНЛ: «Нижний Новгород» вышел в вышку, а стыков не будет – там некому играть
#ФНЛ
15 мая 2021, 15:15
Лучший русский бомбардир – парень, который никогда не играл в РПЛ
#Иван Сергеев
05 мая 2021, 17:30
Фанаты «Торпедо» прессовали Игнашевича с первого же дня. Но клуб при нем снова валится по весне
#Сергей Игнашевич
23 марта 2021, 14:29
Кто такой Самошников – новый игрок сборной России. Попал в «Рубин» после смс Слуцкого: перезвони
#Илья Самошников
15 марта 2021, 17:55
Разбираем новых боссов «Локомотива». Помощник губернатора Воронежской области и директор из ЦСКА
#Локомотив
24 декабря 2020, 17:40
Так как тренер «Сочи» оскорбил Тедеско? Версия «Спартака»: расизм – «это наша земля»
#Доменико Тедеско
12 декабря 2020, 23:59
Самые крупные победы в истории чемпионатов России
#РПЛ
20 июня 2020, 01:00
«Торпедо» запретили выйти на родной стадион перед ремонтом, но фанаты все равно сделали акцию прощания. И какую!
#Торпедо
23 ноября 2019, 23:20