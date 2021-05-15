Торпедо

Лента
Материалы
Новости
Футбол
Календарь РПЛ на сезон-2022/23: полное расписание
#РПЛ
Футбол
«Алания» заняла четвертое место в ФНЛ, которое дает право сыграть в стыковых матчах. У клуба нет лицензии РПЛ
#ФНЛ
Футбол
РФС отказал в лицензии «Оренбургу» и «Алании», но выдал ее «Крыльям», «Балтике» и «Торпедо»
#ФНЛ
Футбол
«Крылья Советов», «Оренбург», «Алания» и «Торпедо» не получили лицензию на участие в РПЛ в следующем сезоне
#ФНЛ
Футбол
Александр Бородюк стал главным тренером «Торпедо». Он сменил Игнашевича
#Александр Бородюк
Футбол
#ОнБудетКручеГоловина – «Торпедо» подписало игрока из новичка ФНЛ и нарвалось на критику за хэштег
#Торпедо