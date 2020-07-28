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Илья Берковский
#ОнБудетКручеГоловина – «Торпедо» подписало игрока из новичка ФНЛ и нарвалось на критику за хэштег
28 июля, 10:30
20-летний полузащитник омского «Иртыша» Илья Берковский перешел в «Торпедо» с трехлетним контрактом. В минувшем сезоне «Иртыш» вышел в ФНЛ, где выступает «Торпедо».
Так Берковского представило «Торпедо»:
В комментариях далеко не всем понравился хэштег – фанаты считают, что сравнения абсолютно неуместны.
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