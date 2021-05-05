«Крылья Советов», «Оренбург», «Алания» и «Торпедо» не получили лицензию на участие в РПЛ в следующем сезоне

«Оренбургу» достаточно один раз победить, чтобы забрать прямую путевку в РПЛ.

«Нижний Новгород» точно попадает в стыки, но может побороться за прямое повышение.

«Алании» предстоит борьба за стыковые матчи. Рядом идет «Торпедо».

А теперь новость – РФС не лицензировал на участие в РПЛ «Крылья Советов», «Оренбург», «Аланию» и «Торпедо». В службе коммуникации РФС сказали:

«В среду, 5 мая, состоялось заседание комиссии по лицензированию футбольных клубов в РФ на получение лицензии РФС I. Футбольные клубы «Арсенал» (Тула), «Ротор» (Волгоград), «Уфа» (Республика Башкортостан), «Нижний Новгород» (Нижний Новгород) получили лицензии.

«Крылья Советов» (Самара), «Оренбург» (Оренбург), «Торпедо Москва», «Нефтехимик» (Нижнекамск), «Алания» (Владикавказ), «Балтика» (Калининград) не получили лицензию РФС I, дающую право выступления в РПЛ. Заседание апелляционного комитета состоится 12 мая, до этого времени клубы могут исправить предъявленные комиссией по лицензированию замечания».