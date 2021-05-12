РФС отказал в лицензии «Оренбургу» и «Алании», но выдал ее «Крыльям», «Балтике» и «Торпедо»

12 мая апелляционный комитет РФС озвучил решение по вопросам лицензирования клубов ФНЛ.

«Комитет принял решение выдать лицензии РФС I футбольным клубам «Крылья Советов», «Балтика» и «Торпедо». Апелляции «Оренбурга» и «Алании» удовлетворены не были», – цитирует «Чемпионат» службу коммуникаций РФС.

«Оренбург» досрочно вышел в РПЛ, «Алания» претендует на место в стыковых матчах. Соперники «Алании» – «Балтика» и «Торпедо». Будет ли «Оренбург» заменен «Нижним Новгородом», который финишировал третьим, состоятся ли вообще стыковые матчи – станет известно позже.

Последний тур ФНЛ пройдет 15 мая.