ФНЛ штормит из-за ковида. Один клуб получит три технаря, другой от безвыходности готов выпускать в поле вратарей
Санитарный регламент ФНЛ создавался по аналогии с опытом РПЛ. Теперь сам коронавирус – это не причина для переноса матча. Работают два возможных варианта: либо команда получает техническое поражение, либо только играет здоровыми футболистами. Остальные отбывают карантин.
Здесь все уже привычно сводится к позиции регионального Роспотребнадзора – отсюда и разные решения по командам в похожих ситуациях. Разница сказывается и из количества зараженных: если их сразу выявляют много, команду ждет обязательный карантин.
«СКА-Хабаровск» показал пример, когда ситуацию с коронавирусом можно пережить нормально. «Отсутствие ряда ключевых игроков? У нас сомнительные тесты на COVID-19, поэтому число игроков ограничено», – говорил тренер Поддубский после третьего тура.
Потом про СКА все забыли – клуб спокойно продолжил сезон. У других команд с этим хуже.
Брянское «Динамо» шло с серией из четырех побед, а теперь сидит на карантине и получит три технаря подряд
Клуб «Динамо-Брянск» в прошлом сезоне играл в ПФЛ, но поднялся в классе. Этот сезон начал с двух поражений, а потом встрепенулся: четыре победы подряд и вообще ни одного пропущенного мяча. «Динамо» временно взлетело в лидирующую группу, но дальше – облом. Из-за коронавируса команде вообще не разрешают проводить матчи.
30 августа «Динамо» с минимальным счетом победило «Иртыш». Дальше – техническое поражение от «Спартака-2». Перед игрой заражение в «Динамо» подтвердилось сразу у 11 игроков. Региональный Роспотребнадзор отправил весь состав «Динамо» на карантин до 17 сентября. Почти сразу добавился технарь от «Нефтехимика».
Матч с «Аланией» тоже не состоится, поэтому «Динамо» ждет уже привычный итог. 19 сентября запланирована игра с «Текстильщиком». К этой дате «Динамо» уже планирует выход из карантина. Для фанатов предусмотрен положительный итог: потерянные билеты на «Спартак-2» можно бесплатно махнуть на «Текстильщик».
Пока же от безысходности страдает даже клубный твиттер:
«Динамо-Брянск» болеет после игры с «Нефтехимиком». Там нет коронавируса, но тренер перенес ОРВИ
«Нефтехимик» идет на втором месте в ФНЛ. Именно с игры Кубка России между «Нефтехимиком» и «Динамо» началась цепочка заражений в клубах ФНЛ. На этот матч «Динамо» летело вместе с бригадой арбитров, которую потом поменяли. У помощника судьи Павла Долгова тест на коронавирус показал сомнительный результат.
Автор Sportbox.ru Сергей Ильев ссылался на свои источники и писал, что первые сомнительные тесты у игроков «Динамо» появились как раз после этой игры Кубка России. Из-за ОРВИ на этом матче не было главного тренера «Нефтехимика» Юрия Уткульбаева. Позже клуб выступал с усеченной заявкой. В самом «Нефтехимике» новости по заражениям не мелькали.
«Нижний Новгород» выходил на матч с тремя запасными. Для вратарей делали игровые футболки
За десять дней до этого «Нижний Новгород» тоже играл с «Нефтехимиком». Дальше началась ротация игроков, которая к концу месяца уже стала заметной. 30 августа Роберт Евдокимов объяснял перемены в составе большим количеством травм. Никакого коронавируса в команде еще не было, а футболисты из состава уже пропадали.
5 сентября «Нижний Новгород» выставил усеченный состав на игру против «Крыльев Советов»: 11 игроков были на поле, а на скамейке – два вратаря и один полевой. Для запасных киперов клуб подготовил запасные футболки из-за потенциального выхода вместо полевых. Повезло: на замену вышел только 18-летний парень.
Этот матч «Нижний Новгород» проиграл со счетом 0:3. В одном из постов после матча клуб объяснил всю ситуацию: «По постановлению Роспотребнадзора по Нижегородской области, в клубе постоянно сдают анализы на наличие COVID-19, изолируют футболистов с положительными тестами, а остальные продолжают играть».
Следующий матч у «Нижнего Новгорода» был уже с «Волгарем». Итог – победа с минимальным счетом. Главный тренер команды Роберт Евдокимов назвал игру героизмом, потому что некоторые футболисты вообще не тренировались две недели. Лояльное отношение Роспотребнадзора помогло клубу все пережить на поле.
Лучше так, чем закрыть все на клюшку и ничего не проводить.