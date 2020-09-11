ФНЛ штормит из-за ковида. Один клуб получит три технаря, другой от безвыходности готов выпускать в поле вратарей

Санитарный регламент ФНЛ создавался по аналогии с опытом РПЛ. Теперь сам коронавирус – это не причина для переноса матча. Работают два возможных варианта: либо команда получает техническое поражение, либо только играет здоровыми футболистами. Остальные отбывают карантин.

Здесь все уже привычно сводится к позиции регионального Роспотребнадзора – отсюда и разные решения по командам в похожих ситуациях. Разница сказывается и из количества зараженных: если их сразу выявляют много, команду ждет обязательный карантин.

«СКА-Хабаровск» показал пример, когда ситуацию с коронавирусом можно пережить нормально. «Отсутствие ряда ключевых игроков? У нас сомнительные тесты на COVID-19, поэтому число игроков ограничено», – говорил тренер Поддубский после третьего тура.

Потом про СКА все забыли – клуб спокойно продолжил сезон. У других команд с этим хуже.