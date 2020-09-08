Во Франции клуб начал матч ввосьмером в знак протеста. Через минуту игрок травмировался, и клубу засчитали технарь

Клуб четвертого дивизиона Франции «Жюра Сюд» перенес первые три тура из-за пяти случаев коронавируса в команде.

Лига настаивала, чтобы клуб в четвертом туре обязательно сыграл против «Луан-Кюизо». Но в «Жюра Сюд» сказали, что не могут поехать на выездной матч – в четверг у игроков взяли новые тесты, а результаты будут в пятницу или в субботу. Команда никак не успевает подготовиться к воскресной игре.

Тогда лига пригрозила техническим поражением, и «Жюра Сюд» в знак протеста отправил на игру восемь игроков. По регламенту матч можно начать в неравных составах.