Франция
коронавирус
Жюра Сюд
Луан-Кюизо
Поделиться:
Комментарии:
1
#Франция #коронавирус #Жюра Сюд #Луан-Кюизо

Во Франции клуб начал матч ввосьмером в знак протеста. Через минуту игрок травмировался, и клубу засчитали технарь

08 сентября, 20:25

Клуб четвертого дивизиона Франции «Жюра Сюд» перенес первые три тура из-за пяти случаев коронавируса в команде.

Лига настаивала, чтобы клуб в четвертом туре обязательно сыграл против «Луан-Кюизо». Но в «Жюра Сюд» сказали, что не могут поехать на выездной матч – в четверг у игроков взяли новые тесты, а результаты будут в пятницу или в субботу. Команда никак не успевает подготовиться к воскресной игре.

Тогда лига пригрозила техническим поражением, и «Жюра Сюд» в знак протеста отправил на игру восемь игроков. По регламенту матч можно начать в неравных составах.

Фейсбук «Луан-Кюизо»

Но на 52-й секунде игры Мамаду Данфа упал на газон и сказал, что играть не может. А 7 на 11 играть уже нельзя, и «Жюра Сюд»  засчитали техническое поражение.

Президент «Луан-Кюизо» Кристиан Рагень поддержал соперников и обратился к болельщикам через микрофон после минутного матча:

«Мне стыдно. Можно было все сделать по-другому. Мы стали свидетелями печального зрелища».

Комментарии (1)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
vladik12
09 сентября, 13:33

У - удача.

ответить
Все теги
#Франция
#коронавирус
#Жюра Сюд
#Луан-Кюизо