Во Франции клуб начал матч ввосьмером в знак протеста. Через минуту игрок травмировался, и клубу засчитали технарь
Клуб четвертого дивизиона Франции «Жюра Сюд» перенес первые три тура из-за пяти случаев коронавируса в команде.
Лига настаивала, чтобы клуб в четвертом туре обязательно сыграл против «Луан-Кюизо». Но в «Жюра Сюд» сказали, что не могут поехать на выездной матч – в четверг у игроков взяли новые тесты, а результаты будут в пятницу или в субботу. Команда никак не успевает подготовиться к воскресной игре.
Тогда лига пригрозила техническим поражением, и «Жюра Сюд» в знак протеста отправил на игру восемь игроков. По регламенту матч можно начать в неравных составах.
Но на 52-й секунде игры Мамаду Данфа упал на газон и сказал, что играть не может. А 7 на 11 играть уже нельзя, и «Жюра Сюд» засчитали техническое поражение.
Президент «Луан-Кюизо» Кристиан Рагень поддержал соперников и обратился к болельщикам через микрофон после минутного матча:
«Мне стыдно. Можно было все сделать по-другому. Мы стали свидетелями печального зрелища».
У - удача.