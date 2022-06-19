Почему в мире растет число заражений коронавирусом: какие подвиды на это влияют и будет ли новая волна в России
Пандемия коронавируса продолжается по всему миру с 2020 года. Число заражений в России в мае-июне 2022 года держится на уровне трех-четырех тысяч в сутки. За все время пандемии коронавирусом в России заразились 18,3 миллиона человек. В мире за два года коронавирус перенесли более 539 миллионов. 6,3 миллиона из них – подтвержденные смерти.
Мировая ситуация с коронавирусом: рост числа заражений и доминирование новых подвидов
• Все текущие новости связаны с подвидами омикрона ВА.4 и BA.5. К апрелю 2022 года они были обнаружены только в пяти странах мира. Уже через два месяца ситуация поменялась: сейчас ВА.4 и BA.5 идентифицированы почти во всех европейских странах. В США число заражений этими подвидами вообще составляет более 20%. Хотя за две недели до этого было всего 7%.
• Министерство здравоохранения Израиля утверждает: «Мы находимся в начале новой волны». Страна не рассматривает усиление ограничений, но выявляет все больше случаев BA.5. Увеличивается и число госпитализаций – в итоге это влияет на смертность. Тут все работает по прямой зависимости: большее число заражений приводит к большему числу смертей.
• The Guardian объяснял положение на примере Великобритании. Там доминирует вариант ВА.2, но из-за ВА.4 и BA.5 ожидается новый всплеск заболеваемости. Исследования омикрона доказывают: переболевшие люди могут легко заразиться им повторно. Здесь учитываются вообще все возможные подвиды, хотя варианты ВА.4 и BA.5 мутировали со стороны заразности.
• Власти ОАЭ говорят о серьезном наказании для людей, которые не носят маски в закрытых помещениях. Там фиксирует двукратный рост числа заражений коронавирусом. В Индии статистика несколько месяцев показывала снижение заболеваемости. В июне произошел неожиданный всплеск – цифра по зараженным перешла отметку в 13 тысяч случаев.
• Al Jazeera разбирала на примерах ситуацию с коронавирусом в Португалии. В среднем в стране фиксируется 1989 случаев на миллион человек. Это намного больше, чем в Испании (232) и Великобритании (161). В Португалии рост заболеваемости совпал с туристическим сезоном и снятием ограничений. Теперь в стране поднимается проблема эффективности вакцинации.
• Французские врачи называют важный фактор, который говорит об уникальности ситуации в Португалии. Там почти не распространялся вариант омикрона BA.2, но теперь все подхватывают BA.5. Французы говорят о подвидах омикрона: «Каждый из них имеет 15 минут славы. Коронавирус по-прежнему заразен и пытается проскользнуть через глобальный иммунитет».
Почему именно эти подвиды коронавируса сейчас доминируют и спасает ли от них вакцинация
Подвиды омикрона ВА.4 и BA.5 были обнаружены в ЮАР еще в начале 2022 года. Поэтому ученые называли их еще и южноафриканскими омикронами. «Коммерсантъ» оценивал обстановку в ЮАР вместе с кандидатом медицинских наук Кириллом Маслиевым. Его выводы: ВА.4 и BA.5 вызвали в стране резкий рост заболеваемости, но не повлияли на процент госпитализаций и смертности.
Все говорят о вариантах ВА.4 и BA.5, хотя похожие мутации появляются и у ВА.2. Там все сложно: эти виды омикрона имеют собственные подвиды. Самый известный у ВА.2 – BA.2.12.1. NBC рассказывал, что во всех трех вариациях наблюдаются идентичные виды мутации. Они напоминают дельту и действительно способны вызвать массовое число заражений.
Напоминаем: вакцинация от коронавируса не всегда защищает от самого факта заражения. Ее цель – сделать течение коронавируса легче и помочь избежать тяжелых последствий. В случае с ВА.4 и BA.5 продолжаются споры об эффективности вакцинации. Пока точно известна способность этих вариантов уходить от естественного иммунитета – они избегают выработанных антител.
С вакцинами ситуация другая: их эффективность снижена, если сравнивать с влиянием на другие подвиды омикрона. Но даже в таких обстоятельствах антитела от вакцин лучше реагируют на вирус, чем это делает иммунитет переболевших. Вакцина «Спутник V» демонстрирует 97% эффективности против омикрона, если не разделять этот вид коронавируса на подвиды.
Ученые со всего мира выясняют, что приводит к распространению подвидов ВА.4 и BA.5. Они называют это игрой мутаций – из-за них коронавирус постепенно обучается уходу от иммунного ответа. Исследования на хомяках показали: BA.4 и BA.5 вызывают более тяжелое течение заболевания, чем другие варианты омикрона. Но на людях это окончательно не подтверждено.
Негативные прогнозы дают и первые выводы ученых из Токийского университета. Они утверждают, что эти подвиды омикрона легче распространяются в глубине дыхательных путей. Омикрон становится похожим на альфу и дельту – в перспективе это может привести к большему числу смертей. Но массово об этом никто не говорит, а исследование по ЮАР все опровергает.
Что все это значит для России: будут ли ограничения и какие прогнозы по заражениям
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко предупреждал: «Существует высокий риск подъема заболеваемости в июне месяце. Конец мая, может быть, июнь, поскольку коллективный иммунитет снижается». Он давал этот прогноз еще в апреле – за это время никаких существенных изменений по числу заражений не произошло. Власти регионов продолжают снятие ограничений.
Москва отдельно решила ситуацию с коронавирусом: в июне там заработала ковидная амнистия. Обычные жители и представители бизнеса теперь не должны платить штрафы за нарушение правил во время введения ограничений. Тем, кто штрафы уже выплатил, правительство Москвы пообещало компенсации. Никаких новых ограничений из-за коронавируса в России не ожидается.
Негативная тенденция наблюдается по показателю смертности от коронавируса. «Фонтанка» заметила это в Санкт-Петербурге. Там за сутки умерли 11 человек, хотя в последнее время фиксировалось не более пяти смертей. Похожая ситуация фиксируется и в нескольких областях (Ульяновская, Тюменская и другие). Все это еще не может быть связано с ВА.4 и BA.5.
Заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов объяснял, что варианты омикрона ВА.4 и BA.5 привели к вспышке заболеваемости в разных странах мира. Он же строил прогноз по росту числа заражений в России. Но конкретики по срокам Хафизов и никто другой сейчас не дает – это может быть лето или осень.
Роспотребнадзор давно подтвердил заразность вариантов омикрона ВА.4 и BA.5, но в России пока выявлены отдельные завозные случаи с этими подвидами. Поэтому в июне 2022 года к ним не относится большая часть заражений. Эксперты прогнозируют такое развитие ситуации: новая волна коронавируса придет в Россию с ВА.4 и BA.5, но все-таки без тяжелого течения заболевания.
Выводы первых месяцев пандемии подтверждаются и через два года: мутации коронавируса невозможно предсказать до их выявления. Поэтому ВОЗ утверждает, что скоро появятся новые варианты коронавируса. Их возможные характеристики еще никто не знает – эволюция вируса продолжается. Ученые продвигают одно общее мнение: коронавирус останется в мире навсегда.