Почему в мире растет число заражений коронавирусом: какие подвиды на это влияют и будет ли новая волна в России

Мировая ситуация с коронавирусом: рост числа заражений и доминирование новых подвидов

• Все текущие новости связаны с подвидами омикрона ВА.4 и BA.5. К апрелю 2022 года они были обнаружены только в пяти странах мира. Уже через два месяца ситуация поменялась: сейчас ВА.4 и BA.5 идентифицированы почти во всех европейских странах. В США число заражений этими подвидами вообще составляет более 20%. Хотя за две недели до этого было всего 7%.

• Министерство здравоохранения Израиля утверждает: «Мы находимся в начале новой волны». Страна не рассматривает усиление ограничений, но выявляет все больше случаев BA.5. Увеличивается и число госпитализаций – в итоге это влияет на смертность. Тут все работает по прямой зависимости: большее число заражений приводит к большему числу смертей.

• The Guardian объяснял положение на примере Великобритании. Там доминирует вариант ВА.2, но из-за ВА.4 и BA.5 ожидается новый всплеск заболеваемости. Исследования омикрона доказывают: переболевшие люди могут легко заразиться им повторно. Здесь учитываются вообще все возможные подвиды, хотя варианты ВА.4 и BA.5 мутировали со стороны заразности.