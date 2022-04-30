Что будет с коронавирусом в России в 2022 году: какие прогнозы, когда закончится пандемия

Что происходит с коронавирусом в России прямо сейчас

В России выявлено более 18 миллионов случаев заражения коронавирусом за все время пандемии. В последнее время ситуация с коронавирусом улучшается. Регионы постепенно снимают ограничения и даже отказываются от обязательного ношения масок. В конце апреля 2022 года количество зараженных по России держится на отметке в 7-10 тысяч человек в сутки.

Пандемия коронавируса началась в 2020 году. К 2022-му в мире регулярно появляются новые штаммы, которые влияют на общую обстановку с коронавирусом. В России доминирует штамм стелс-омикрон: сейчас этот подвид выявляется почти у всех зараженных. Сокращается число случаев с тяжелым течением коронавируса, но увеличивается процент детей с ковидом.

Коронавирус в России сегодня – это 7363 случая заражения и 11022 выздоровевших пациента. Всего за сутки госпитализировано 2574 человека, количество суточных смертей – 157. Мы приводим данные на 30 апреля, когда выходит этот материал. В другом материале был рассказ о мировой ситуации с коронавирусом и вакцинацией от него. Об этом можно почитать тут: