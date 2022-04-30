Что будет с коронавирусом в России в 2022 году: какие прогнозы, когда закончится пандемия
Что происходит с коронавирусом в России прямо сейчас
В России выявлено более 18 миллионов случаев заражения коронавирусом за все время пандемии. В последнее время ситуация с коронавирусом улучшается. Регионы постепенно снимают ограничения и даже отказываются от обязательного ношения масок. В конце апреля 2022 года количество зараженных по России держится на отметке в 7-10 тысяч человек в сутки.
Пандемия коронавируса началась в 2020 году. К 2022-му в мире регулярно появляются новые штаммы, которые влияют на общую обстановку с коронавирусом. В России доминирует штамм стелс-омикрон: сейчас этот подвид выявляется почти у всех зараженных. Сокращается число случаев с тяжелым течением коронавируса, но увеличивается процент детей с ковидом.
Коронавирус в России сегодня – это 7363 случая заражения и 11022 выздоровевших пациента. Всего за сутки госпитализировано 2574 человека, количество суточных смертей – 157. Мы приводим данные на 30 апреля, когда выходит этот материал. В другом материале был рассказ о мировой ситуации с коронавирусом и вакцинацией от него. Об этом можно почитать тут:
Коронавирус в России: какие прогнозы и что с ним будет в 2022 году
Коронавирус в России даже этой весной по-прежнему остается опасным. Распространение омикрона повлияло на общую смертность россиян в марте. Росстат утверждает, что более 35 тысяч человек с коронавирусом умерли в России за первый месяц весны. 27 тысяч из них – это случаи, где подтвержденный ковид считается основной причиной смерти.
В апреле заболеваемость и смертность падали, но сейчас идут негативные прогнозы. Один дал министр здравоохранения России Михаил Мурашко: «Сейчас очень важно ревакцинироваться, потому что по нашим прогнозам существует высокий риск подъема заболеваемости в июне месяце, конец мая, может быть, июнь, поскольку коллективный иммунитет снижается».
С министром Мурашко спорят некоторые вирусологи. Так главный научный сотрудник Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн не смог рассказать о точных сроках реального завершения пандемии. Зато высказал неожиданное мнение: к июню заболеваемость снизится до низких значений. Он считает, что формально это и будет означать окончание пандемии в России.
Большинство экспертов поддерживают версию Мурашко. Они выделяют еще один фактор: рост заражений происходит быстро, снижение – медленно. Еще одна волна коронавируса может начаться в июне, если появится новый штамм. Это объяснял руководитель рабочей группы по математическому моделированию и прогнозированию COVID-19 Алексей Боровков.
Другие эксперты пишут о новых вспышках коронавируса осенью. Об этом рассказывал заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Его мнение: «Подъемы и спады могут регистрироваться в течение всего теплого времени года, особенно если в РФ придет какой-либо новый эпидемически значимый вариант вируса».
Вирусологи прогнозируют только один возможный способ завершения пандемии коронавируса в ближайшее время. Волны заболеваемости будут продолжаться с перерывом в три-четыре месяца, но потом постепенно начнут затухать. Этот прогноз касается не только России – подобная ситуация в разное время будет наблюдаться в разных странах мира. И только после этого все закончится.
Когда пандемия коронавируса окончательно завершится в России и мире
ВОЗ и отдельные организации в разных странах прорабатывали возможные сценарии развития пандемии. «Российская Газета» рассказывала об этом еще в декабре 2021 года. Ученые и врачи ожидают, что коронавирус в итоге постепенно перейдет в эндемическую стадию. Это означает уход коронавируса в статус сезонного вируса – так он может стать похожим на вирус гриппа.
Против выступают сопутствующие факторы. Для перехода коронавируса в эндемическую стадию надо поддерживать высокий уровень вакцинации. Этого нужно достичь по всему миру. Пока же наблюдается ситуация, что данные по вакцинации отличаются в различных странах. В России один компонент вакцины есть примерно у 80 миллионов человек (69,7% взрослого населения).
Считается, что коронавирус будет выведен из статуса пандемии при 70-90% вакцинации населения планеты. Тогда он перестанет быть опасным для больших групп людей. Быстрая вакцинация – это еще и способ влияния на коронавирус со стороны мутаций. Когда вирус заражает большое количество людей, он приобретает новые свойства. И они влияют на силу.
Прогнозы по коронавирусу в России и других странах мира могут различаться. Так в США уже в ближайшие недели прогнозируется двукратное увеличение количества случаев заражений коронавирусом. Китай по-прежнему усиливает меры противодействия и борется со вспышками. Все это влияет на экономику: компания Apple уже прогнозирует потерю 8 миллиардов долларов.
ВОЗ насчитала уже более 500 миллионов случаев заражения коронавирусом по всему миру. Около 6 миллионов случаев завершились смертью. Ближайшие ожидания ВОЗ связаны только с завершением острой фазы пандемии коронавируса. Глава ВОЗ утверждал, что коронавирус уйдет из острой фазы к середине 2022 года. Важное условие: вакцинация 70% мирового населения.
CTV News опрашивал экспертов по вопросу возможных дат окончательного завершения пандемии коронавируса. Они сходятся в одном: любой прогноз сложно выстраивать из-за непредсказуемости коронавируса. Он по-прежнему опасен и может мутировать, а примерно 35% мирового населения никак не защищены вакцинами. Все это нужно исправлять уже сейчас.