Все об экспресс-тестах на коронавирус: чем отличаются от ПЦР, почему важны при омикроне, какая точность результата
Экспресс-тесты на коронавирус впервые появились в Южной Корее еще в 2020 году. Позже практику их использования переняли в США. В 2021-м европейские страны постепенно вводили для людей возможности покупки экспресс-тестов. С октября 2021 года в Москве действуют специальные пункты для их бесплатной сдачи. Было даже тестирование в школах.
Чем экспресс-тест на коронавирус отличается от ПЦР-теста?
Что вообще такое экспресс-тест? Уже из названия понятно, что оно означает быстрый тест. В различных описаниях и материалах по экспресс-тестам вы могли видеть такую фразу: «Он проводится методом иммунохроматографического анализа». Похожий принцип работы есть у различных женских тестов или даже у тестов на наркотики.
Простое объяснение сути экспресс-теста: он определяет антитела к коронавирусу. При экспресс-тесте выявляется антиген коронавируса SARS-CoV-2. Определяются фрагменты коронавирусных белков, на которые реагирует иммунная система человека. Между антигеном и антителом происходит реакция в организме – это и показывает экспресс-тест.
ПЦР-тесты относятся к методам молекулярной диагностики. Американский ученый Кэри Мюллис получил Нобелевскую премию, когда открыл этот метод в 1983 году. Формально он сводится к тому, что с помощью него можно получить неограниченное количество копий определенных фрагментов ДНК. Расшифровка ПЦР: полимеразная цепная реакция.
Получение результата ПЦР-теста всегда занимает сутки или еще больше времени. В этом состоит разница с экспресс-тестами, где счет по результату идет на минуты. Почему так долго: для изучения теста требуется лаборатория со специальным оборудованием. Тут есть и плюс – точность анализа. Для экспресс-теста ничего подобного не нужно.
Зачем вообще нужны экспресс-тесты и какие с ними есть проблемы?
Сайт мэрии Москвы писал, что экспресс-тесты эффективны на 85%. Эти выводы сделали по экспериментальному летнему исследованию. Производитель московских экспресс-тестов объяснял, что их основное преимущество именно в скорости определения результата. Поэтому экспресс-тесты и становятся такими массовыми.
Каждый человек может купить тест в магазине и взять анализ сам у себя в домашних условиях. Он проводится по принципу взятия ПЦР. Есть даже отдельные инструкции на ютубе, которые собирают сотни тысяч просмотров (например, вот). Проблема в том, что на протяжении всей пандемии возникают сомнения в точности результата экспресс-теста.
Даже Роспотребнадзор не уверен в точности метода. Вот выдержка из материала на его сайте: «Преимуществом указанного метода является быстрое применение с минимальной подготовкой и получением результата в течение 15-20 минут, но у таких тестов невысокая чувствительность, особенно, если вируса еще мало, экспресс-тест может не показать его наличие».
Сейчас разные производители выпускают разные тесты. Например, в Крыму запущено собственное производство экспресс-тестов. Их главный критерий – специфичность. Он означает, что местные тесты определяют именно коронавирус. Не будет ложноположительных тестов на коронавирус при заражении гриппом или чем-то другим.
На сайте Министерства здравоохранения РФ есть удаленная новость о том, что экспресс-тесты способствуют безопасному оказанию экстренной медицинской помощи. На ее месте сейчас выдается ошибка. Еще в 2020 году экспресс-тесты проходили регистрацию в России. Министр здравоохранения России Мурашко тогда говорил мнение, что их должен назначать врач.
С того времени увеличилась их точность, а экспресс-тесты стали доступными. Настороженное отношение остается. Поэтому в России для постановки диагноза по-прежнему нужно сдавать ПЦР-тест, если экспресс-тест перед этим показал положительные результат. Во многих странах экспресс-тесты часто используются на производственных предприятиях.
Иногда экспресс-тесты вносят дополнительную путаницу. На МЧМ-2022 по хоккею игрок сборной России Матвей Мичков получил положительный результат теста на коронавирус. Прямо в номере он сразу сделал экспресс-тест, который почему-то оказался отрицательным. Из-за этого его отец публично называл ситуацию провокацией и давил на организаторов перед отменой турнира.
Почему экспресс-тесты актуальны прямо сейчас?
В мире распространяется штамм омикрон. Его основная черта – высокая заразность. В таких условиях возрастает роль экспресс-тестов. Вирусологи из Германии уже официально подтвердили: с их помощью омикрон определяется на уровне остальных штаммов. Ранее были сообщения, что экспресс-тесты чаще всего показывали отрицательные результаты.
BBC пишет, что распространение омикрона уже повлияло на ситуацию с тестированием в Великобритании. Там власти уверены в точности экспресс-тестов, поэтому бессимптомным носителям больше не требуется сдача ПЦР. Ранее это было условием для подтверждения диагноза при отсутствии симптомов. Получалась дополнительная нагрузка на систему.
The New York Times выпустил большой материал о новой стратегии правительства США. Американские власти обратились к страховым компаниям, чтобы те покрывали расходы людей на домашние экспресс-тесты (= те были бесплатными). Страховщики считают, что налаживание системы займет недели. В стране фиксируется более миллиона случаев ковида каждые сутки.
Для перелета между странами сейчас почти всегда требуются тесты на коронавирус. Обычно это ПЦР-тест, который взят максимум за 72 часа перед прилетом. В январе 2022 года Кипр официально объявил, что теперь принимает людей и по экспресс-тестам. По ним есть другой временной отрезок: нужно делать экспресс-тест максимум за сутки до прилета в страну.
С помощью экспресс-тестов контролируется и состояние спортсменов на крупных соревнованиях. Идеальный пример – чемпионат Европы по фигурному катанию. По ковид-протоколам спортсмены, журналисты и тренеры обязаны сдавать экспресс-тесты каждый день. При положительном результате назначаются еще один экспресс-тест и ПЦР-тест.
Не всем людям в спорте нравятся подобные формы контроля. Теннисист Бернард Томич заразился коронавирусом во время квалификационных матчей на Australian Open. Он раскритиковал организаторов, потому что те допускают спортсменов на корты после сдачи экспресс-тестов. Томич считает, что этого мало – нужно регулярное ПЦР-тестирование.
Экспресс-тесты в ближайшее время полноценно не заменят ПЦР-тесты в обычной жизни. Об этом говорил иммунолог Николай Крючков. Его мнение: такие тесты нужны при обследованиях людей на предприятиях и на пунктах контроля. Экспресс-тесты проще в использовании и быстрее дают результат, но остаются лишь одним из этапов исследования и постановки диагноза.