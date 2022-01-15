Все об экспресс-тестах на коронавирус: чем отличаются от ПЦР, почему важны при омикроне, какая точность результата

Экспресс-тесты на коронавирус впервые появились в Южной Корее еще в 2020 году. Позже практику их использования переняли в США. В 2021-м европейские страны постепенно вводили для людей возможности покупки экспресс-тестов. С октября 2021 года в Москве действуют специальные пункты для их бесплатной сдачи. Было даже тестирование в школах.

Чем экспресс-тест на коронавирус отличается от ПЦР-теста?

Что вообще такое экспресс-тест? Уже из названия понятно, что оно означает быстрый тест. В различных описаниях и материалах по экспресс-тестам вы могли видеть такую фразу: «Он проводится методом иммунохроматографического анализа». Похожий принцип работы есть у различных женских тестов или даже у тестов на наркотики.

Простое объяснение сути экспресс-теста: он определяет антитела к коронавирусу. При экспресс-тесте выявляется антиген коронавируса SARS-CoV-2. Определяются фрагменты коронавирусных белков, на которые реагирует иммунная система человека. Между антигеном и антителом происходит реакция в организме – это и показывает экспресс-тест.