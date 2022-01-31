Ученые научились определять коронавирус за 3 минуты – с помощью чипа, который пойдет в первые продажи уже в феврале

Министерство науки и технологий Тайваня (MOST) объявило о создании чипа, позволяющего выявить заражение коронавирусом за три минуты с точностью до 95%. Устройство уже одобрено Тайванем для использования в чрезвычайных ситуациях и поступит на рынок в феврале.

Существующие экспресс-тесты на антигены дают результат в течение 15 минут, но они не всегда точные – могут быть ложноположительными или ложноотрицательными. ПЦР-тесты точнее, но требуют не менее 90 минут до получения результата.

MOST утверждает, что новый тест одновременно и быстрый, и точный. Он создан на основе биосенсора на полевых транзисторах (Bio-FET) – они измеряют электрический заряд, проходящий через чип, и реагируют на нужные кислоты.

В чипе более десяти тысяч точек тестирования, что делает его сверхчувствительным и позволяет выявить вирус в инкубационный период (до проявления симптомов). Во время исследований брали образцы только из носа и горла, но ученые рассчитывают, что в будущем будет достаточно анализа слюны.

Это не первый случай во время пандемии, когда ученые объявили о разработке быстрого способа тестирования на ковид. Подобные разработки были, например, в Южной Корее и США, но процесс занимал больше трех минут.