Коронавирус правда возвращается? Разбираем цифры заболевших и последние новости об ограничениях
В мире продолжается пандемия коронавируса. 13 июля глава ВОЗ порекомендовал всем странам вернуть масочный режим. Параллельно он рассказал, что надо бороться с появлением ложной информации о коронавирусе и не останавливать вакцинацию. Каждому государству важно перейти порог в 70% вакцинированного населения, потому что число заражений растет.
Коронавирус в мире: где и почему возникают рекорды по числу заражений
В июне мы подробно разбирали ситуацию, почему в отдельных странах случился всплеск заболеваемости и к чему он привел. Кратко: все новости тогда были связаны с подвидами омикрона ВА.4 и BA.5. Они постепенно становятся доминирующими и вытесняют предыдущие разновидности коронавируса. Отличительная черта таких вариантов – повышенная заразность.
Reuters объяснял в разборном материале, что ВА.4 и BA.5 легче остальных подвидов коронавируса уклоняются от иммунной защиты. Из-за этого повышается риск повторного заражения – особенно в случае с BA.5. Положительные новости в такой ситуации: нет никаких доказательств, что ВА.4 и BA.5 опаснее других вариантов омикрона. Теория: течение заболевания часто проходит легко.
Почему так получается? В коронавирусе постоянно происходят мутации, которые влияют на его характеристики. Гарвардская медицинская школа через своих представителей продвигает версию, что становятся важными Т-клетки. Якобы именно они сказываются на естественном иммунном ответе по коронавирусу и способны лучше реагировать на новые варианты. Это еще изучается.
По всему миру приходят тревожные новости из-за ВА.4 и BA.5. В Японии зафиксировано 110675 новых случаев за сутки – это рекордный показатель за все время пандемии. Местные СМИ указывают, что из-за такого количества заболевших наблюдается и небольшой рост тяжелых случаев. Рост заболеваемости внутри страны сохраняется 29 дней подряд.
The Guardian пишет о тяжелом положении в Австралии. Там на антирекордный уровень вышли показатели госпитализаций – они прямо связаны и с количеством заражений. Прогноз по стране – это не предел. Персонал больниц в этот момент сталкивается с эмоциональным выгоранием. Люди все время работают на пределе, а правительство призывает людей вакцинироваться.
Ученые-медики в Шотландии выяснили основную опасность подвидов ВА.4 и BA.5. Уже через четыре недели возможно повторное заражение коронавирусом. Ранее этот минимальный срок составлял примерно три месяца. Именно этот факт сказывается и на итоговой заполняемости больниц. Поэтому нагрузка на медицинский персонал теперь не спадает даже на время.
Мы уже рассказывали о красном уровне опасности в Великобритании. Сейчас он введен из-за жары. Все это сказывается и на последствиях коронавируса – жара становится дополнительным тяжелым фактором для больных. За неделю количество зараженных увеличилось почти на 800 тысяч, а персонал больниц беспокоится из-за доступа к воде.
В Индии замечен вариант коронавируса «Центавр». По цифрам его идентифицируют через BA.2.75. Пока у него есть одна доказанная мутация, напоминающая ВА.4 и BA.5. Это возможность ускользания от иммунитета. Специалисты рассказывают: «Иммунитет держится меньше времени, чем мы надеялись. Поэтому люди могут заражаться повторно с кумулятивным ущербом».
Bloomberg объяснял в своем исследовании, что на распространении коронавируса в Европе сказалась и отмена ограничений. Все исправить еще может вакцинация – на это указывает Пьер Дельсо. Это глава HERA – органа ЕС по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения. Он говорит: «Лучше сделать прививку, потому что существующие вакцины все еще эффективны».
Как дела в России: заболеваемость растет, рекомендации по маскам, ограничения сняты
16 июля в России было выявлено 4698 случаев заражения коронавирусом. Трое суток подряд число заражений превышает 4 тысячи и увеличивается. «Интерфакс» взял комментарий заместителя директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Натальи Пшеничной. Ее мнение: эти варианты ВА.4 и BA.5 дошли до России – от них и идет этот рост.
Ситуация в России сравнима с показателями июня. Данные на 16 июля – за сутки госпитализированы 1314 человек. Сутками раньше – 1266 госпитализаций. Пока это не выглядит значительным ростом: по цифрам нельзя заметить и резкий рост заболеваемости. Так, в марте даже в момент снижения было 20 тысяч заражений и почти 5 тысяч госпитализаций в сутки.
Минздрав рассказывает, что показатели по коронавирусу в России все еще остаются стабильными. Медицинские учреждения уже почти полноценно вернулись к оказанию помощи по основному профилю. Это связано со снижением нагрузки из-за коронавируса. Тот же Минздрав напоминает: основные ограничения по коронавирусу внутри России официально сняты.
Региональные органы уже предупреждают людей о возможном сильном подъеме заболеваемости. Например, так происходит в Ставрополье. Врачи призывают проходить вакцинацию – она в любом случае поможет избежать тяжелого течения заболевания и серьезных последствий. Хотя эффективность вакцин снижена при взаимодействии с новыми штаммами.
Россия пока не готовится к массовым ограничениям из-за коронавируса. Это прокомментировала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она тоже допускает рост заболеваемости, но сейчас обстановка контролируется и без дополнительных ограничений. Зато повышается готовность всех служб. Попова обращала внимание, что новые варианты реже вызывают тяжелое течение.
В зоне риска по-прежнему остаются люди с хроническими заболеваниями. Для них существуют отдельные советы по соблюдению мер предосторожности. Роспотребнадзор советует им носить маски в общественных местах. Каждый регион по-своему оценивает ситуацию. Москва и Санкт-Петербург уже рекомендуют вообще всем снова переходить на маски в местах скопления людей.