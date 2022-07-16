Коронавирус правда возвращается? Разбираем цифры заболевших и последние новости об ограничениях

Коронавирус в мире: где и почему возникают рекорды по числу заражений

В июне мы подробно разбирали ситуацию, почему в отдельных странах случился всплеск заболеваемости и к чему он привел. Кратко: все новости тогда были связаны с подвидами омикрона ВА.4 и BA.5. Они постепенно становятся доминирующими и вытесняют предыдущие разновидности коронавируса. Отличительная черта таких вариантов – повышенная заразность.

Reuters объяснял в разборном материале, что ВА.4 и BA.5 легче остальных подвидов коронавируса уклоняются от иммунной защиты. Из-за этого повышается риск повторного заражения – особенно в случае с BA.5. Положительные новости в такой ситуации: нет никаких доказательств, что ВА.4 и BA.5 опаснее других вариантов омикрона. Теория: течение заболевания часто проходит легко.

Почему так получается? В коронавирусе постоянно происходят мутации, которые влияют на его характеристики. Гарвардская медицинская школа через своих представителей продвигает версию, что становятся важными Т-клетки. Якобы именно они сказываются на естественном иммунном ответе по коронавирусу и способны лучше реагировать на новые варианты. Это еще изучается.