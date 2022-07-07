Самое дорогое лекарство в мире: почему препарат «Золгенсма» стоит $2 млн за один укол

Почему у «Золгенсмы» такая высокая цена

«Золгенсма» – разработка швейцарской фармакологической компании Novartis. На данный момент стоимость одной дозы составляет 2,1 млн долларов. И на этот огромный ценник влияет несколько факторов:

1. Характер заболевания. Оно считается тяжелым, редким, встречается у одного из 6000 человек.

2. Небольшая конкуренция среди одобренных препаратов. На данный момент в мире одобрены только три препарата для лечения СМА – и «Золгенсма» один из них.

3. Уникальность «Золгенсмы». Препарат основан на применении в генной терапии – и это дает надежду всем больным если не на полноценное излечение, то на чуть ли не минимальное проявление симптомов в будущем.

4. Периодичность применения. Пациенту достаточно одного укола «Золгенсмы».

Вот сравнение с конкурентами. «Спинраза» – первый препарат для лечения СМА. Его используют 4 раза в год в течение всей жизни (люмбальная пункция+ежедневный прием лекарств). Стоимость первого года – 750 тысяч долларов, дальше – 350 тысяч. Другой конкурент «Золгенсмы» – «Рисдиплама». Это лекарство вкалывается пациентам всю жизнь (периодичность та же) и стоит 340 тысяч долларов в год.

В сумме пациенты и семьи тратят на «Спинразу» и «Рисдипламу» больше, чем на «Золгенсму».

5. Этот препарат относится к категории прецизионной (или персонализированной) медицины. Она считается более точной и эффективной – важнейший параметр в вопросе лечения спинальной мышечной атрофии.