Запрет на аборты: почему западные страны спорят об этом и как появляются такие ограничения

В западных странах в последние годы остро пересматривается свобода абортов. В США отменили конституционное право 1973 года о легализации абортов, что позволит штатам их полностью запретить. В Европе ограничения тоже есть: например, Мальта – тотальный запрет, а Польша – запрет с разрешением только при инцесте, изнасиловании или угрозе здоровью и жизни.

Почему в современном обществе запрещаются аборты? Как к этому приходят? Какие аргументы у сторонников запрета? Как эта тема раскалывает демократические страны? Разбираемся во всем этим здесь.

41% женщин живут в странах с ограничениями на аборт. Из-за небезопасного прерывания беременности ежегодно умирают 23 тысячи

По данным ВОЗ, ежегодно в мире проводится 73 миллиона искусственных абортов, которыми заканчиваются больше 60% случаев нежелательной беременности. Центр репродуктивных прав [правозащитная организация со штаб-квартирой в Нью-Йорке] собрал данные с 1998 года и выпустил большое исследование о доступности и запретах на аборты во всех странах:

• 970 миллионов женщин репродуктивного возраста (59%) живут в странах, где разрешены аборты;

• 700 миллионов женщин репродуктивного возраста (41%) живут в странах, где аборты попадают под ограничительные законы.