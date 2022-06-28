Запрет на аборты: почему западные страны спорят об этом и как появляются такие ограничения

В западных странах в последние годы остро пересматривается свобода абортов. В США отменили конституционное право 1973 года о легализации абортов, что позволит штатам их полностью запретить. В Европе ограничения тоже есть: например, Мальта – тотальный запрет, а Польша – запрет с разрешением только при инцесте, изнасиловании или угрозе здоровью и жизни.
Почему в современном обществе запрещаются аборты? Как к этому приходят? Какие аргументы у сторонников запрета? Как эта тема раскалывает демократические страны? Разбираемся во всем этим здесь.
41% женщин живут в странах с ограничениями на аборт. Из-за небезопасного прерывания беременности ежегодно умирают 23 тысячи
По данным ВОЗ, ежегодно в мире проводится 73 миллиона искусственных абортов, которыми заканчиваются больше 60% случаев нежелательной беременности. Центр репродуктивных прав [правозащитная организация со штаб-квартирой в Нью-Йорке] собрал данные с 1998 года и выпустил большое исследование о доступности и запретах на аборты во всех странах:
• 970 миллионов женщин репродуктивного возраста (59%) живут в странах, где разрешены аборты;
• 700 миллионов женщин репродуктивного возраста (41%) живут в странах, где аборты попадают под ограничительные законы.
Всемирная организация здравоохранения указала, что из-за небезопасных абортов каждый год умирают 23 тысячи женщин + десятки тысяч имеют осложнения на здоровье. ЦРП добавил: «Правовые ограничения на аборты не приводят к сокращению их числа, вместо этого они вынуждают женщин рисковать своей жизнью и здоровьем, ища небезопасную помощь».
Центр репродуктивных прав выделил пять категорий по доступности абортов (важное – в каждой стране установлены индивидуальные факторы: от разрешения супруга до возраста матери):
1. Полный запрет даже при угрозе смерти. Сюда относятся 24 страны. Среди них – Андорра и Мальта в Европе, Сальвадор и Гондурас в Центральной Америке и Сенегал и Египет в Африке. В таких странах живут около 90 миллионов женщин репродуктивного возраста (5%).
2. Разрешение на аборт, чтобы спасти жизнь матерей. Под эту категорию попадают 360 миллионов женщин (22%) и 42 страны. Например, такое разрешение действует в Нигерии, Венесуэле и Иране.
3. Разрешение на аборт для сохранения здоровья – 225 миллионов женщин (14%). Такой принцип распространен в 51 стране, в их числе – Израиль, Алжир и Польша.
4. Разрешение на аборт с учетом социальных или экономических обстоятельств – 386 миллионов (23%). Это самая малочисленная по охвату стран категория – 13. В нее входят Япония, Индия и Финляндия.
5. Разрешение на аборт по запросу – 601 миллион женщин (36%). В эту группу входят 73 страны, включая Россию. Наиболее распространенный срок беременности – 12 недель. Но есть исключения: например, в Великобритании лимит увеличен до 24 недель, если у плода обнаружился необратимый дефект, как синдром Дауна.
Телеканал Al Jazeera собрал примеры строгих запретов в мире:
• В Сальвадоре с 1998 года более 180 женщин, у которых возникли осложнения во время беременности, были привлечены к ответственности за аборт или убийство при отягчающих обстоятельствах;
• Мальта – единственный член Европейского союза, который полностью запретил аборты даже при угрозе смерти для женщины. За их совершение можно получить три года тюрьмы;
• В ОАЭ аборт возможен только в случаях, когда есть угроза жизни женщины или при доказательствах, что ребенок не выживет. В других случаях предусмотрены уголовная ответственность до одного года тюрьмы и большой штраф.
Миллионы американцев уверены: аборт = убийство. На положение сильно давит религия, а врач может получить до 99 лет тюрьмы за одну операцию
Легализация абортов на уровне Конституции закрепилась в США в 1973 году, но положения с их применением устанавливались в каждом штате индивидуально. Например, в 2021 году губернатор Техаса Грег Эббот подписал закон о запрете на аборты, если у плода появилось сердцебиение – это возможно уже на шестой неделе до момента, когда женщина узнает о беременности.
Эббот говорил: «Наш создатель наделил нас правом на жизнь, и все же миллионы детей ежегодно теряют его из-за абортов». Такой закон разрешает аборты только в случаях угрозы жизни женщины, но запрещает их, если беременность наступила после инцеста или изнасилования. Против организаций, которые проводят незаконные аборты, возможны судебные дела и штрафы до 10 тысяч долларов за каждую операцию.
В 2019 году губернатор Алабамы Кей Айви подписал закон, по которому аборт разрешается только при угрозе здоровью женщины или при патологиях плода, несовместимых с жизнью. Инцест или изнасилование не входят в список факторов, разрешающих аборты. Если врач провел операцию, он может получить до 99 лет тюрьмы. Закон поддержало большинство сенаторов, среди проголосовавших против – демократка Дэвис Фигерс:
«Вам не нужно воспитывать этого ребенка. Вам не нужно носить этого ребенка. Вам не нужно обеспечивать этого ребенка. Вам не нужно ничего делать для этого ребенка – но все же вы хотите принять решение за женщину, что это то, что она должна сделать.
Во всех этих законопроектах об абортах, которые вы все принимали на протяжении многих лет, отнимающих у женщины право выбора... Было ли там когда-нибудь что-то, говорящее о том, что произойдет с человеком, который ее оплодотворил? Я никогда не узнаю, почему вы все хотите контролировать наши тела».
Директор по коммуникациям и маркетингу группы Ohio Right to Life Джеймисон Гордон выстраивал логику запретов: «Изнасилование и инцест – это акты насилия, и мы утверждаем, что аборт – тоже акт насилия. Изнасилование не будет решено абортом».
Акушер-гинеколог и эксперт ВОЗ Любовь Ерофеева объясняла, что в США существуют большое разнообразие методов контрацепции и программы полового воспитания, которые помогают с профилактикой заболеваний и защитой от нежелательной беременности. Но американская проблема абортов отличается от европейской парадигмы и влияет на политику:
«В Америке идет противоборство республиканцев и демократов. Вопрос абортов для них сегодня – один из ключевых, стоит на повестке дня обеих партий. Но их мнения на этот счет кардинально расходятся: демократы – сторонники свободы репродуктивного выбора, а республиканцы считают, что жизнь зарождается с момента зачатия.
Вопрос абортов в США поднимается из года в год. Женщину постоянно пытаются ограничить в правах. Многие особи мужского пола до сих пор считают женщин неразумными существами и хотят решать все за них, не давая им возможности распоряжаться своей судьбой самостоятельно».
Профессор университета имени Джорджа Мэйсона Илья Сомин разбирал [ссылка ведет на материал «Радио Свободы» – признано в России иностранным агентом] политику США: «Я считаю, частично это объясняется тем, что в сравнении с другими богатыми западными странами Америка более религиозна, здесь есть более сильное социально-консервативное движение. Поэтому процент противников абортов в США выше, чем в большинстве других западных стран.
Между противниками и сторонниками абортов есть фундаментальные философские, моральные разногласия. Миллионы американцев приравнивают аборты к убийствам, но еще большее число людей считают, что аборты – это базовое человеческое право. Они говорят, что это, по сути дела, право женщины распоряжаться своим телом и право семьи решать, хотят ли они детей. Обе стороны испытывают сильные эмоции по этому поводу».
В апреле-2022 сенат США утвердил кандидатуру Кетанджи Браун Джексон – первой афроамериканки в Верховном суде, которая сменит судью Стивена Брайера. Он назначался демократом Биллом Клинтоном в 1994 году, но теперь уходит в отставку. Всего в Верховный суд входят девять судей, которые занимают пост пожизненно – сейчас представителей консерваторов больше, чем демократов. Три судьи были назначены при республиканце Дональде Трампе, который ограничивал аборты.
Аналитик государственной политики института Гутмахера Элизабет Нэш отметила, что консерваторы воспользовались сдвигами в судах: «То, что мы видим сейчас, – это накопленный результат десятилетий, в течение которых законодательные органы штатов принимали ограничение за ограничением, а теперь они переходят к принятию запрета за запретом».
Законодательные изменения происходят на фоне выборов президента в 2024 году. Глава Susan B. Anthony List [организация, которая выступает против абортов] Марджори Данненфельсер сказала, что встречалась со многими кандидатами от республиканцев и получила их поддержку. По ее словам, они сделают запрет на аборты центральным элементом предвыборной кампании, хотя большинство американцев выступает за легальный доступ (но с ограничениями на поздних сроках беременности).
Прессинг религии воздействует на Европу, хотя это меняется: Ирландия и Северная Ирландия ослабили запреты несколько лет назад, Польша – усилила
Польша – главная европейская страна с жесткими ограничениями по абортам на законодательном уровне. В январе 2021 года она ввела запрет на аборты, которые проводятся из-за тяжелых и необратимых дефектов плода. В 2019-м по этим основаниям прошло 98% операций. Теперь факторами для их проведения считаются только инцест или изнасилование и угроза жизни или здоровью женщины.
«Права человека не могут быть привилегией здоровых людей. Я разговаривал с неонатологами. Проблема в том, что пренатальные исследования очень часто бывают неточными. Регулярно рождаются здоровые дети, о которых допускалось, что они будут больными», – защищал позицию депутат сейма от партии «Право и справедливость» Бартоломей Врублевский.
Из-за планов по ужесточению законов за последнее десятилетие в Польше массовые протесты происходили несколько раз. Из актуальных – ноябрь-2021. Тогда демонстрации спровоцировала смерть 30-летней женщины на 22-й неделе беременности, у которой начался сепсис. Ее семья сказала, что необходимое лечение заблокировал запрет. По словам адвоката, врачи знали о серьезных дефектах плода, но отказались делать аборт из-за сохранявшегося сердцебиения.
Адвокат и эксперт по правам женщин Мари Давтян говорила о причинах такой политики в Польше: «В первую очередь такие меры поддерживает религиозное сообщество, говоря о том, что плод якобы имеет право на жизнь. Хотя с юридической точки зрения человек имеет право на жизнь с рождения. Поэтому это скорее патриархальный откат. Государственные деятели тоже поддерживают запрет на аборты, думая, что это увеличит рождаемость, но на практике ни одна страна мира при таком опыте к росту населения не пришла».
В XIX веке в Ирландии появился акт о преступлениях против личности – по нему за аборты предусматривалась уголовная ответственность. Визит в 1979 году в Дублин Папы римского Иоанна Павла II, который назвал аборты отвратительным преступлением, подкрепил консервативную линию Ирландии. Через четыре года на референдуме была одобрена поправка к Конституции, по которой провозглашалось равенство в праве на жизнь между женщиной и ее нерожденным ребенком.
Крупные инциденты следующих десятилетий запустили процессы по ослаблению:
• 1992 год. Верховный суд решил, что 14-летняя изнасилованная девушка имеет право выехать в другую страну, чтобы провести аборт. После нового референдума проведение абортов за границей стало легальным, а информирование об иностранных услугах – доступным.
• 2012 год. Смерть 31-летней Савиты Халаппанавар, которой в больнице отказались делать аборт. Через четыре дня после выкидыша он умерла от сепсиса. Это привело к массовым протестам.
Смертельные прецеденты, давление феминистических движений и возросшее внимание к соблюдениям прав человека поменяли национальное сознание и смягчили законодательство. В 2018 году в Ирландии прошел референдум, после которого была отменена конституционная поправка, а аборты до 12-й недели беременности стали легальными. Раньше женщины из Ирландии делали это запретными способами или ездили в соседние страны.
Кандидат исторических наук Дарья Вершинина в научном материале «Женский вопрос в католической стране: траектории гендерной политики в Ирландии и Польше конца XX – начала XXI века (на примере вопроса об абортах)» раскрыла природу запретов в Ирландии и Польше через воздействие религии и патриархального уклада:
• «В отличие от Ирландии, в которой ощутимо преобладание секулярных сил, а церковь и ее сторонники ослаблены, в Польше силы традиционалистов и либерально настроенной части общества по-прежнему равны. Позиция первых прочно связана с позицией епископата и партии «Право и справедливость», а вторую отстаивают преимущественно общественные организации»;
• «Возможно, усиление позиции Гражданской коалиции лидером женских инициатив и включение женского вопроса в политическую повестку свидетельствует об осторожной либерализации польского общества. Но крупные политические партии не решаются поднимать вопрос о смягчении абортного законодательства, что говорит о сильном влиянии церкви и религиозных ценностей.
Робкие предложения общественности либерализовать законодательство (или даже просто не ужесточать его) доказывают, насколько сильно польское общество предано традиционным ценностям и как недалеко от них готовы уходить даже сторонники изменения законодательства о репродукции»;
• «Пережив на рубеже XX и XXI веков очередное национальное возрождение, польское общество только в последние несколько лет начинает движение в сторону секуляризации и признания ценностей постиндустриального мира, а дискредитация РКЦ [Римско-католическая церковь] ускорила это движение. В Ирландии же эти процессы начались ранее. Ситуация в Польше близка к ирландской схеме, но в силу особенностей политического развития в XX веке траектории гендерной политики в этих странах не совпадают по времени».
Северная Ирландия – еще одна страна, снявшая запрет. До 2019 года аборты там разрешались только при угрозе смерти женщины. Северная Ирландия стала последней частью Великобритании, которая декриминализировала аборты. Рассказ 46-летней Наоми Коннор, которая для прерывания беременности уезжала из страны:
«В местной клинике [в Северной Ирландии] мне сказали, что женщина моего возраста после аборта рискует заболеть раком груди – на мой взгляд, это не предостережение, а эмоциональная манипуляция.
Я была абсолютно уверена в своем решении прервать беременность, но из-за невероятно жестких законов на родине мне пришлось ехать на операцию в Великобританию. Она обошлась мне примерно в тысячу фунтов, плюс расходы на перелет.
В моей памяти навсегда останется воспоминание о девушке, которая лежала со мной в палате после операции, – на следующий день она, как и я, должна была возвращаться домой в Северную Ирландию. Мы молча смотрели друг на друга с ощущением, будто на нас теперь одно клеймо».
Какая ситуация в России: количество абортов сокращается, РПЦ хочет вывести их из ОМС
В России разрешены добровольные аборты на сроке до 12 недель, на проведение более позднего аборта влияют или социальные метрики (например, изнасилование), или медицинские (например, ВИЧ, шизофрения или незрелость матери).
В 2020 году общее число абортов составило 450 тысяч, но за пятилетие сократилось. Уменьшение их количества связано с консультацией женщин. Объяснение от замминистра здравоохранения России Олега Салагая:
«Если говорить об абортах по желанию женщин – это примерно половина этого количества. Это, конечно, очень много, но это почти на 35% меньше, чем пятью годами раньше.
То есть за пять лет количество абортов сократилось в нашей стране на треть. Если в прошлом году [о 2019 годе] у нас порядка 230 тысяч женщин, которые шли на аборт, прошли доабортное консультирование, то примерно 49 тысяч от аборта отказались».
В России за полный запрет абортов выступают религиозные активисты. Патриарх Кирилл предлагал поэтапно вывести их из системы ОМС по аналогии с Германией, когда сначала под это попадают женщины с доходом выше прожиточного минимума, после – все желающие.
Акушер-гинеколог и эксперт ВОЗ Любовь Ерофеева отмечала: «Что касается России, то мне бы хотелось, чтобы мы слегка укротили желания некоторых консервативных кругов. То они хотят немного ограничить сроки, то сделать аборты платными. Это все предлоги. На самом деле они хотят вернуть женщину в патриархальный уклад.
Ведь никакой запрет абортов не увеличит рождаемость – это миф. Посмотрите на Польшу: там уже больше 15 лет запрещены аборты, а рождаемость там гораздо ниже, чем в России, где делается около 600 тысяч абортов ежегодно. Таким образом нельзя справиться с демографическими проблемами».