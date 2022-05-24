Почему у Китая такое большое население – почти 1,5 миллиарда человек. И как его обгоняет Индия

Когда Китай стал самой густонаселенной страной мира

ООН ведет подсчет мирового населения с 1950 года. Но есть данные из прошлого: за сто лет до этого около 40% всего мирового населения уже проживало в Китае. Численность населения Китая в 1850-м составляла около 432 млн человек. Уже тогда людей в Китае было больше, чем сейчас в США (334 млн). Хотя США – одна из трех самых густонаселенных стран мира (ниже Китая и Индии).

Население Индии растет в последние 70 лет. В 1950 году оно составляло приблизительно 350 миллионов человек. За это время добавилось более миллиарда (теперь – 1,4 млрд). Цифру в миллиард населения Индия перешагнула в 1997-м. Предполагается, что к 2050 году в Индии будет проживать 1,65 миллиарда человек. Пока же лидером всех рейтингов по-прежнему остается Китай.

Почему именно китайцев так много и какие факторы на это влияют

Китай лидирует среди азиатских стран по занимаемой площади (более 9,5 млн км²) и входит в тройку мировых стран по этому показателю. Большинство китайцев живут на этой территории, но около 10 миллионов человек переехали в другие государства. За всю историю их насчитывается 60 миллионов. На численности населения внутри Китая все это никогда сильно не сказывалось.