Почему у Китая такое большое население – почти 1,5 миллиарда человек. И как его обгоняет Индия
Китай продолжает оставаться лидером по численности мирового населения. В стране проживают более 1,4 миллиарда человек. В этом веке годовые темпы роста численности населения Китая постоянно снижаются. Зато параллельно растет средний возраст людей – он приближается уже к 40 годам. Число жителей Китая можно сравнить в сумме со всей Африкой – и оно будет больше.
Когда Китай стал самой густонаселенной страной мира
ООН ведет подсчет мирового населения с 1950 года. Но есть данные из прошлого: за сто лет до этого около 40% всего мирового населения уже проживало в Китае. Численность населения Китая в 1850-м составляла около 432 млн человек. Уже тогда людей в Китае было больше, чем сейчас в США (334 млн). Хотя США – одна из трех самых густонаселенных стран мира (ниже Китая и Индии).
Население Индии растет в последние 70 лет. В 1950 году оно составляло приблизительно 350 миллионов человек. За это время добавилось более миллиарда (теперь – 1,4 млрд). Цифру в миллиард населения Индия перешагнула в 1997-м. Предполагается, что к 2050 году в Индии будет проживать 1,65 миллиарда человек. Пока же лидером всех рейтингов по-прежнему остается Китай.
Почему именно китайцев так много и какие факторы на это влияют
Китай лидирует среди азиатских стран по занимаемой площади (более 9,5 млн км²) и входит в тройку мировых стран по этому показателю. Большинство китайцев живут на этой территории, но около 10 миллионов человек переехали в другие государства. За всю историю их насчитывается 60 миллионов. На численности населения внутри Китая все это никогда сильно не сказывалось.
Как Китай стал лидером и почему до сих пор остается первым по численности населения:
- Так сложилось исторически – Китай существует и развивается более пяти тысяч лет;
- Китай еще в древности производил достаточное количество урожая;
- Там была низкая эмиграция населения в предыдущие столетия;
- Мягкий климат и плодородные земли (и даже их аренда в других странах);
- Отношение к браку: ранее развод в Китае никогда не считался нормой.
- Политика страны в XX веке: много людей = сильная нация;
- Высокий уровень жизни и низкая смертность на протяжении нескольких десятилетий;
- Отсутствие ограничений и поощрение рождаемости до 1980 года;
- Демографический взрыв, который пришлось останавливать искусственно;
- Развитая система здравоохранения и рост экономики (сейчас – в тройке по ВВП).
В Китае эти факторы сложились вместе – для других стран они характерны только по отдельности. Все это время Китай оставался многонациональной страной. Сейчас там насчитывается около 56 различных национальностей, но их большую часть (более миллиарда) составляют ханьцы. Это группа сино-тибетской семьи – она занимает первое место среди всех народов земли.
Сохранение экономической устойчивости Китая было невозможно в ситуации демографического взрыва. Поэтому страна начала поощрять поздние браки и позднее деторождение. Еще Китай всегда связывал собственную демографическую ситуацию и мировую. Считается, что даже со снижением темпов роста населения Китая мировое население вырастет до 12 миллиардов к 2100 году.
Что еще надо знать о населении Китая и жизни в стране
Вокруг подсчета населения Китая существует множество теорий – некоторые ученые обвиняли Китай в завышении или занижении показателей. Есть известные слова Мао Цзэдуна – они показывают восприятие количества людей в самой стране. Он произнес их в 1957-м: «Население страны – 600 миллионов человек. Если половина умрет, у нас останется еще 300 миллионов».
Китай входил в пятерку стран по площади пахотных земель, но не всегда заботился об эффективности их использования. Поэтому в последние годы страна вводит жесткие правила и арендует дополнительные земли у других. К 2019 года общая площадь сельскохозяйственных земель сократилась на 6%. Даже с такими показателями Китаю удается избегать голода.
В Китае работает выстроенная система здравоохранения. Это видно по строгим ограничениям во время пандемии коронавируса, но ВОЗ и ранее отмечала систему внутри Китая. Страна быстро справлялась с оспой, птичьим гриппом, другими болезнями и вирусами. В 2016 году ВОЗ выделяла эпидемиологический надзор в Китае и его способность к быстрой реакции на ситуацию.
Китай задумался о проблемах с рождаемостью только в 70-х годах XX века. Тогда численность населения достигла такого предела, что людям не хватало еды и рабочих мест. Страна готовилась к экономическому кризису, хотя перенесла успешный демографических периодов в истории. За десятилетие до 1972 года в стране родились 300 миллионов детей (в среднем – 26,6 млн).
С 1980 года в Китае действовала политика одного ребенка. Это означало, что за каждого второго ребенка семья обязывалась уплатить штраф. Такое правило работало вплоть до завершения 2015 года. Семья могла иметь двоих или троих детей – и даже в таком случае не попасть под штраф. В правиле существовали пояснения: штрафы не распространялись на двойняшек или тройняшек.
Все это позволяло Китаю развивать экономику и не бояться голода. Но общее снижение рождаемости повлияло на новые решения. Сначала разрешенное без штрафа количество детей в семье увеличилось до двух, затем – до трех. Даже после этого многие жители Китая жаловались на обстановку с рождаемостью и штрафами в стране. Некоторые дети нелегально скрывались.
Сколько еще Китай будет оставаться самой густонаселенной страной мира
Индия стремительно приближается к Китаю по численности населения. Отдел ООН, отвечающий за мировое население, прогнозирует это к 2027 году. В марте 2022 года были новости, что Индия якобы уже обогнала Китай по численности населения. Позже их опровергли ученые. Сайт World Population Review публикует такие актуальные данные по трем самым густонаселенным странам:
- Китай – 1,448,471,400 человек;
- Индия – 1,406,631,776 человек;
- США – 334,805,269 человек.
Смена лидера может произойти и до 2027 года. Китайские демографы утверждают, что это случится уже в 2023-2024 годах. Причина: новое понижение коэффициента рождаемости. В Китае рождаемость падает уже несколько лет. На ускорение падения повлияла пандемия коронавируса. За 2021 год в Китае родились 10,6 миллиона детей – это самый низкий показатель с 1949 года.
В Индии из-за быстрых темпов роста численности населения сейчас возникают проблемы. Они касаются трудоустройства, загрязнения и даже удовлетворения потребностей в воде и еде. В 2022 году население Индии столкнулось и с климатическим вопросом – там была аномально жаркая температура. The New York Times рассказывал: она сильно повлияла на местных рабочих.