Какими способами люди заражаются оспой обезьян – и почему геи входят в группу риска
Оспа обезьян распространяется по миру. Напоминаем: эта разновидность оспы появилась у людей в Конго еще в 70-х годах прошлого века. У обезьян она была обнаружена еще в 1958 году. Крупная вспышка заражений среди людей была в Нигерии – проходила с 2017 года. К началу июня ВОЗ подтвердила более 550 случаев заражений в 30 странах. Их число увеличивается каждый день.
Как люди по всему миру заражаются оспой обезьян в 2022 году
Оспа обезьян – зооноз. Это слово означает, что вирус есть у животных и чаще всего именно от них передается к человеку. ВОЗ выделяет три способа передачи вируса оспы обезьян к человеку: от зараженного животного, от зараженного человека, от материала с частицами вируса. В качестве животного не всегда могут быть обезьяны. Чаще – грызуны. Материал – это в том числе и белье.
Для передачи оспы обезьян обычно нужен тесный и длительный контакт. При простом пересечении с зараженным человеком шанс заразиться остается небольшим. Вирус оспы обезьян может передаваться от человека к человеку воздушно-капельным путем или через биологические жидкости. Но большинство людей ранее заражались им именно от грызунов-переносчиков.
Все эти механизмы заражения оспой обезьян сохраняются и в 2022 году. Ранее медицинские организации рассказывали, что в большинстве случаев зараженный человек был в африканской стране или контактировал с другим зараженным.
Великобритания ушла дальше всех по числу заражений оспой обезьян – там уже почти 200 случаев. Там же есть и первые официальные исследование по типу и механизмам заражения людей в 2022 году. Daily Mail пишет со ссылкой на Агентство по безопасности здравоохранения Великобритании (UKHSA), что 86% случаев заражений оспой обезьян приходятся на Лондон.
Другие выводы из этого материала:
- В Великобритании оспой обезьян заразились две женщины. Остальные – мужчины;
- 57% случаев касаются мужчин, которые вступали в половой контакт с другими мужчинами. Всего таких случаев уже 111;
- 87% зараженных – это люди в возрасте от 20 до 49 лет;
- Большинство людей заразились оспой обезьян в Великобритании – они никуда не выезжали.
ВОЗ даже выпустила отдельные рекомендации для геев и бисексуалов. Там же указано, что трансгендерные люди могут оказаться более уязвимыми в контексте нынешней вспышки. ВОЗ рассказывает, что не нужно вступать в половой контакт с зараженным человеком. И подтверждает: часть заражений действительно обнаружена у гомосексуалов.
Параллельно эксперты предупреждают: нельзя называть оспу обезьян болезнью геев. Из-за этого в обществе может сложиться ложный стереотип. Хотя половой контакт мужчины с мужчиной несет дополнительные риски заражения. Сами геи указывают на необходимость лучшего информирования по ситуации и подтверждают – они находятся в группе риска.
CNBC приводит слова доктора Джона Брукса – официального представителя CDC. Он проясняет, что обезьянья оспа – это не венерическое заболевание. Ему подвержены люди любой сексуальной ориентации, но конкретно сейчас геи действительно страдают чаще. Возможно, так получается еще и из-за небольшой выборки случаев заражения.
Здесь надо обращать внимание на возможность распространения половым путем, через совместное белье и даже маленькие раны на теле при контакте. Именно из-за риска небольших повреждений кожи секс мужчины с мужчиной повышает риск заражения оспой обезьян. Поэтому ВОЗ и другие авторитетные организации просят их относиться к проблеме с особой осторожностью.
Все организации подчеркивают: распространение оспы обезьян среди людей началось совсем не из-за геев. Лишнее давление в такой ситуации может привести к страху и глубоким последствиям – люди перестанут обращаться к врачам. Тогда увеличится риск превращения оспы обезьян в настоящую пандемию. Обезьяньей оспой по-прежнему может заразиться любой человек.
Почему в мире резко началось распространение оспы обезьян
ВОЗ утверждает, что оспа обезьян уже могла распространяться по миру в течение какого-то периода. Отдельные заражения оставались незаметными, а теперь организация оценивает эффективность мер по предотвращению полномасштабной эпидемии. Пока по-прежнему считается, что оспа обезьян в будущем не затронет огромное количество людей.
Сейчас по миру в основном выявляется западноафриканский штамм обезьяньей оспы. Его смертность в обычных условиях всегда составляла 1%. Существует еще и штамм Конго – в его названии идет отсылка к первым случаям у людей из этой страны. Смертность от него – 10%. В африканских странах штамм Конго встречается гораздо чаще, чем в Европе.
Одной из причин может быть заражение по новым цепочкам животных. Scientific American вспоминал, что в 2003 году вирус обезьяньей оспы попадал в США с африканскими грызунами. От них заразились луговые собачки – люди использовали их в качестве домашних животных. Тогда десятки людей заразились обезьяньей оспой, но дальше эпидемия не распространилась.
Сайт Nature пишет, что геном оспы обезьян в шесть раз сложнее, чем у коронавируса. Поэтому ее сложнее исследовать. Это затрудняет выявление цепочек заражений и объяснение причин, почему оспа обезьян начала распространяться по разным странам. Пока называются косвенные причины: увеличение количества поездок по миру и ослабление эффекта вакцинации.
Напоминаем: вакцинация от обычной оспы защищает и от ее разновидностей (например, от обезьяньей). Поэтому Михаил Мурашко сейчас рассказывает, что в СССР до 1980 года проводилась вакцинация от оспы. Это означает, что часть людей имеет иммунитет. Во Франции вообще уже началась вакцинация от оспы обезьян – на нее отправляют людей из группы риска.
National Geographic пишет, что вакцина от оспы обезьян точно нужна не всем. Скорость распространения этого вируса отличается от коронавируса – его известные разновидности не способны заразить множество людей. Эпидемиолог-инфекционист ВОЗ Мария Ван Керхове рассказывала, что для лечения оспы обезьян работают специальные противовирусные препараты.