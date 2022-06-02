Какими способами люди заражаются оспой обезьян – и почему геи входят в группу риска

Как люди по всему миру заражаются оспой обезьян в 2022 году

Оспа обезьян – зооноз. Это слово означает, что вирус есть у животных и чаще всего именно от них передается к человеку. ВОЗ выделяет три способа передачи вируса оспы обезьян к человеку: от зараженного животного, от зараженного человека, от материала с частицами вируса. В качестве животного не всегда могут быть обезьяны. Чаще – грызуны. Материал – это в том числе и белье.

Для передачи оспы обезьян обычно нужен тесный и длительный контакт. При простом пересечении с зараженным человеком шанс заразиться остается небольшим. Вирус оспы обезьян может передаваться от человека к человеку воздушно-капельным путем или через биологические жидкости. Но большинство людей ранее заражались им именно от грызунов-переносчиков.

Все эти механизмы заражения оспой обезьян сохраняются и в 2022 году. Ранее медицинские организации рассказывали, что в большинстве случаев зараженный человек был в африканской стране или контактировал с другим зараженным.