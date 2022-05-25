У оспы обезьян история более 60 лет: вспышки в США и Европы уже бывали, а среди переносчиков – даже хомяковые крысы
В 2022 году в ряде стран по всему миру выявлена оспа обезьян. ВОЗ подтвердила первый случай заражения 7 мая. О них уже сообщили более чем в 20 странах. В Бельгии и Германии для заболевших введены карантины.
Это вспышка заболеваемости, но сама болезнь не новая. Она была известна еще в середине XX века.
Откуда появилась оспа обезьян
О вирусе стало известно в 1958 году. Он возник от больных обезьян макак-крабоедов сингапурского происхождения в Копенгагене. Из 373 вывезенных из Сингапура обезьян вирус поразил 20-30%. Он имел сходство с вирусом оспы человека и поражал, в основном, грызунов. Изучением занимался датский вирусолог Пребен фон Магнус.
Только через 12 лет оспа обезьян была впервые выявлена у человека – это произошло в ДР Конго. Страна (на тот момент – Заир) фактически была центром болезни. Большинство случаев заболевания оспой обезьян с 1970 по 1984 обнаружены именно в ДР Конго. Как одно из объяснений – именно там сосредоточена основная масса влажных тропических лесов. Другие очаги заражения – Либерия, Кот-д’Ивуар, Сьерра-Леоне.
До 1996 года заражения были единичными, но затем возникла вспышка – с февраля 1996-го по октябрь 1997-го в ДР Конго заболели 511 человек. Летальность при этом снизилась – 3,3% вместо 9,8%. Процент больных в возрасте 15 лет и выше взлетел в четыре раза.
В 2004 году в ДР Конго было отмечено 1026 заболеваний, в период с 2005 по 2007 – 760.
Всего за период 1970-2007 было зарегистрировано около 4500 случаев заболевания оспой обезьян среди людей – это девять стран Африки плюс США. За период 1970-1990 известно о 47 случаях смертей – все они приходились на детей младше десяти лет. И от трех до шести смертей на сотню больных – уже в последние годы.
В Нигерии почти 40 лет ее не возникало, но в 2017-м случаи заражения участились и продолжаются до сих пор. Особенно часто они фиксировались на юге страны.
Вспышки оспы обезьян вне Африки
В США это было в 2003 году – сразу 71 случай за месяц. Причины – укус луговой собачки и завоз гамбийских хомяковых крыс из Ганы, которые содержались с такими собачками в одних зоомагазинах. О смертельных случаях не сообщалось. Но в США был запрещен ввоз африканских грызунов.
В Великобритании первый случай заражения датирован сентябрем 2018 года – это был гражданин Нигерии, приехавший в страну. За год было всего несколько случаев, как и потом в 2021-м, когда болезнь также была завезена прямо из Нигерии.
Известны случаи заражения в Израиле и Сингапуре. Причем в Сингапуре это также произошло сравнительно недавно – в 2019 году. Болезнь привез нигериец, до этого заразившийся на свадьбе. 22 человека, контактировавших с ним, ушли на карантин.
Увеличение вероятности заболевания из-за торговли животными
Помимо вспышки в США из-за завоза больных животных из Ганы было еще несколько случаев. Например, в Роттердамском зоопарке были зафиксированы вспышки инфекции среди обезьян, а источником был гигантский муравьед. А пигмеев в ЦАР заразила антилопа.
Развитие и расширение туризма и экономических связей – еще одна причина.
Существовала ли вакцина против оспы обезьян
Вакцина для профилактики оспы обезьян была зарегистрирована в 2010-х годах в Европе и США. Согласно исследованиям, вакцина против натуральной оспы может обеспечить защиту от заболевания оспы обезьян на 85%.
В СССР такая вакцинация проводилась до 1980 года. Примерно с того времени она была прекращена в глобальном масштабе, так что и в странах Африки не возобновлялась.