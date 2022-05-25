У оспы обезьян история более 60 лет: вспышки в США и Европы уже бывали, а среди переносчиков – даже хомяковые крысы

Только через 12 лет оспа обезьян была впервые выявлена у человека – это произошло в ДР Конго. Страна (на тот момент – Заир) фактически была центром болезни. Большинство случаев заболевания оспой обезьян с 1970 по 1984 обнаружены именно в ДР Конго. Как одно из объяснений – именно там сосредоточена основная масса влажных тропических лесов. Другие очаги заражения – Либерия, Кот-д’Ивуар, Сьерра-Леоне.

До 1996 года заражения были единичными, но затем возникла вспышка – с февраля 1996-го по октябрь 1997-го в ДР Конго заболели 511 человек. Летальность при этом снизилась – 3,3% вместо 9,8%. Процент больных в возрасте 15 лет и выше взлетел в четыре раза.

В 2004 году в ДР Конго было отмечено 1026 заболеваний, в период с 2005 по 2007 – 760.

Всего за период 1970-2007 было зарегистрировано около 4500 случаев заболевания оспой обезьян среди людей – это девять стран Африки плюс США. За период 1970-1990 известно о 47 случаях смертей – все они приходились на детей младше десяти лет. И от трех до шести смертей на сотню больных – уже в последние годы.