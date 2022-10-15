Как правильно целоваться: инструкции, советы, техники

В этом материале мы разобрали, какие виды поцелуев существуют, как правильно целоваться и что нужно для достижения лучшего результата.

Как правильно целоваться: мини-инструкции, советы, видеообъяснения по классическому поцелую

Если вы целуетесь впервые или имеете в этом мало опыта, нужно расслабиться и не торопиться. Предварительно подготовьтесь: освежите дыхание и убедитесь, что ваши губы достаточно влажные, мягкие и без трещин (используйте увлажняющий крем или бальзам). Что делать дальше:

1. Слегка вытяните губы и прикоснитесь к губам партнера. Это должно быть легкое и расслабленное прикосновение.

2. На несколько секунд сожмите губами верхнюю или нижнюю губу партнера и посасывайте ее.

3. Отклонитесь, чтобы установить зрительный контакт и понять, что партнеру комфортно.

4. Поцелуйте еще раз, но уже увереннее и интенсивнее. Меняйте наклон головы и чередуйте верхнюю и нижнюю губы – их можно аккуратно прикусить.

5. Меняйте темп: от нежных прикосновений губами до интенсивных движений. Но не открывайте рот слишком широко и контролируйте дыхание.

6. Можно подключить язык и использовать техники французского поцелуя, где задействованы не только губы. Подробнее – здесь.

Мы отобрали несколько видео, в которых описывается техника и последовательность действий при поцелуе. Это способы научиться, как целоваться правильно: