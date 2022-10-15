Как правильно целоваться: инструкции, советы, техники
Поцелуй – важная часть проявления чувств к другому человеку. От его качества может зависеть будущее отношений. Психологи из государственного университета Нью-Йорка в Олбани подсчитали: 59% мужчин и 66% женщин сказали, что прекратили зарождающиеся отношения из-за неудачного поцелуя.
Поцелуи остаются особым культурным маркером и элементом изучения психологии и физиологии человека. Они влияют на выбор партнера и могут продлить жизнь. Во время поцелуя задействуется 146 мышц и передается 80 миллионов бактерий. На это человек тратит 20 тысяч минут жизни (или две недели).
В этом материале мы разобрали, какие виды поцелуев существуют, как правильно целоваться и что нужно для достижения лучшего результата.
Как правильно целоваться: мини-инструкции, советы, видеообъяснения по классическому поцелую
Если вы целуетесь впервые или имеете в этом мало опыта, нужно расслабиться и не торопиться. Предварительно подготовьтесь: освежите дыхание и убедитесь, что ваши губы достаточно влажные, мягкие и без трещин (используйте увлажняющий крем или бальзам). Что делать дальше:
1. Слегка вытяните губы и прикоснитесь к губам партнера. Это должно быть легкое и расслабленное прикосновение.
2. На несколько секунд сожмите губами верхнюю или нижнюю губу партнера и посасывайте ее.
3. Отклонитесь, чтобы установить зрительный контакт и понять, что партнеру комфортно.
4. Поцелуйте еще раз, но уже увереннее и интенсивнее. Меняйте наклон головы и чередуйте верхнюю и нижнюю губы – их можно аккуратно прикусить.
5. Меняйте темп: от нежных прикосновений губами до интенсивных движений. Но не открывайте рот слишком широко и контролируйте дыхание.
6. Можно подключить язык и использовать техники французского поцелуя, где задействованы не только губы. Подробнее – здесь.
Мы отобрали несколько видео, в которых описывается техника и последовательность действий при поцелуе. Это способы научиться, как целоваться правильно:
Журнал Women’s Health опросил сексопатолога Джесси Кан и коуча по интимным отношениям Мелезу Моррис. Они выделили 15 главных советов при поцелуе:
1. Главный приоритет – согласие партнера. «Согласие на всех этапах близости важно. Некоторые отличные способы попросить согласия могут быть такими же простыми, как «Можно я тебя поцелую?» или «Я хочу тебя поцеловать – это нормально?»
2. Не открывайте рот слишком широко. «Рот у всех разный, и у некоторых он шире, чем у других. Это покажется чрезмерным, если попытаться соответствовать чьему-то рту, а затем чувствовать себя поглощенным или связанным с областями вокруг рта, а не с губами».
3. Сохранение свежести дыхания. «Мы все знаем, что бывают моменты, когда нам хотелось бы, чтобы другой человек дал знать, если что-то не так».
4. Не торопитесь. Это сохраняет ощущения. Дальше можно увеличивать темп.
5. Перед тем как целоваться в губы, ощутите аромат партнера, чтобы добавить дополнительной чувственности. Для этого проведите носом по затылку или за ухом.
6. Следите за количеством выделенной слюны. «Слюна – это особый нюанс, и не все им увлекаются. Полный рот чужой слюны может вызвать отвращение, но это также может сильно возбудить кого-то другого. Правило: начинайте медленно, а затем наращивайте темп».
7. Спрашивайте партнера, если что-то не устраивает. «Не бойтесь спрашивать о том, чего вы хотите. От момента к моменту все может полностью поменяться».
8. Целуйте не только в губы, но и в другие части тела, где много нервных окончаний. Например, в щеки, лоб или уголки рта.
9. Перед поцелуем установите зрительный контакт – это хороший индикатор, чтобы понять, чего хочет партнер.
10. Используйте руки. Можно погладить парня или девушку по лицу, потрогать волосы или нежно взять за шею.
11. Подразните партнера. «Позвольте себе наклониться в поцелуе, а затем очень осторожно отстранитесь и подразните. Улыбнитесь и шепните, как вы взволнованы, чтобы прикоснуться к губам, и держите их в напряжении».
12. Нежно посасывайте губы или язык. Но нужно понимание, одобряет ли эти действия партнер.
13. Экспериментируйте. Например, щелкайте партнера по языку, причмокивайте губы, меняйте темп от медленного к интенсивному.
14. Издавайте звуки. «Издавать звуки – один из лучших способов активизировать парасимпатическую систему и включить энергию кундалини [термин из йоги, который обозначает энергию, находящуюся в основании позвоночника]».
15. Потрите губы вкусной или сладкой пищей. Это один из способов получить дополнительные ощущения и удивить парня или девушку.
Insider собрал данные из научных исследований о поведении людей во время поцелуя и элементах, на которые чаще всего обращают внимание партнеры. Мы выделили главные советы, как целоваться, улучшить технику поцелуя и понять его природу:
1. Бокал вина или небольшое количество другого алкоголя добавляет страсти. Это объясняется тем, что алкоголь стимулирует выделение в мозге некоторого количества тех же химических веществ, что и при поцелуе.
2. 2/3 людей во время поцелуя наклоняют голову вправо = в большинстве случаев тоже наклоняйте голову в правую сторону.
3. Поцелуй в стрессовой ситуации даст меньше эффекта – все из-за выделения кортизола. Целуйтесь, когда психологическое состояние стабильно.
4. Женщины чаще мужчин обращают внимание на запах изо рта и отмечают это как важный фактор наслаждения поцелуем. Следите за гигиеной рта.
5. Мужчины предпочитают более агрессивный стиль поцелуя, женщины – более нежный и неторопливый. Антрополог Хелен Фишер объясняла: «Есть доказательства того, что в слюне содержится тестостерон. Есть также доказательства того, что мужчинам нравятся более небрежные поцелуи с более открытым ртом. Это наводит меня на мысль, что они бессознательно пытаются передать тестостерон, чтобы вызвать сексуальное влечение у женщин».
6. Женщины оценивают отношения по качеству поцелуев. Они предпочитают разнообразие поцелуев на разных этапах отношений. Если вы мужчина, следите, как часто и разнообразно вы целуетесь.
Какие виды поцелуев существуют и как при них нужно действовать
В 2015 году исследователи из университетов Невады и Индианы в журнале American Anthropologist опубликовали работу, в которой изучили значение поцелуя в 168 разных культурах. По их данным, только в 77 обществах (46%) поцелуй считается романтическим знаком.
Соавтор исследования Джастин Гарсия говорил: «Это напоминание, что поведение, которое нам кажется нормой, часто не встречается в остальном мире и может выглядеть странным. Это напоминание о романтическом и сексуальном разнообразии во всем мире, которое показывает, как биология человека взаимодействует с культурами и объясняет разные формы поведения людей».
Уильям Кейн, который написал книгу «Искусство поцелуя», опросил 150 тысяч мужчин и женщин и выделил 30 основных способов целоваться. Среди нестандартных вариантов – эскимосский поцелуй, который в западной культуре воспринимается как обычное трение носами:
«У эскимосов есть процедура, состоящая из 11 шагов. Они соприкасаются носами, затем прижимаются друг к другу щеками, причмокивают губами, не прикасаясь к ним, просто вдыхая аромат друг друга, затем снова играют носами, а потом плотно прижимаются носами друг к другу в поцелуе».
Поцелуи могут использоваться для различных целей и иметь особые смыслы: в лоб – проявление заботы, в щеку – как знак приветствия, воздушный – легкий флирт, в руку – демонстрация уважения. Мы выделили те виды поцелуев, которые наиболее актуальны в романтической обстановке:
1. Самый популярный и распространенный поцелуй в губы среди мужчин и женщин – французский. В отдельном материале мы рассказывали, что такое французский поцелуй или поцелуй с языком. В нем собраны история происхождения, варианты и советы по правильной технике.
2. Поцелуй с дыханием. Такой вид подразумевает, что вы подстраиваете дыхание под партнера: он – вдыхает, вы – выдыхаете. Поцелуй с дыханием подходит тем, кто уже продолжительное время находится в отношениях и хочет сблизиться еще больше.
3. Поцелуй вампира – это глубокий поцелуй в шею с легкими покусываниями. Не путайте его с засосом. Такой поцелуй подходит для интимной обстановки.
4. Поцелуй ящерицы. Он предполагает касания языками без использования губ, когда партнеры могут засовывать языки друг другу в рот. Этот вид наиболее актуален для пар, которые рассчитывают на новые ощущения.
5. Американский поцелуй. Это такой же глубокий поцелуй в губы, как французский, но без использования языка.