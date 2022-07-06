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Что вы не знали о поцелуях: как люди до них додумались, почему они есть не во всех культурах и зачем шимпанзе тоже целуются

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Michael Weber/Global Look Press

Всемирный день поцелуя ежегодно отмечается 6 июля. Почему вообще люди целуются? Простейшее объяснение: это приятно и основано на инстинктах. Наука утверждает, что с поцелуями все сложнее. Их до сих пор признают не все страны, а в различных культурах поцелуи несут в себе определенные смысловые значения. Главное: поцелуи способствуют сближению.

Поцелуи Брежнева – странный символ эпохи. Однажды у президента Югославии треснула губа, а Фидель Кастро отмазался сигарой
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Мать передавала потомству еду и люди терлись носами – так возникли поцелуи

Зарождение поцелуев произошло через вещи, которые никак не связаны с романтикой. В древности мать пережевывала пищу и передавала ее в рот ребенку через соприкосновение губ. Антропологи подтверждают и указывают: «Люди научились целоваться, когда матери обменивались едой с потомством». Хотя о самом поцелуе долго не знали многие страны мира.

Признание реального поцелуя пошло из Индии. Это самая популярная теория по зарождению поцелуев. Люди в Индии обнаружили, что прикосновение к губам доставляет им удовольствие. В древних писаниях их упоминание датировано примерно 1500 годом до нашей эры. В Индии тогда существовал обычай, когда люди терлись носами и кусались. Позже это и переросло в поцелуи.

Вместо с приятным эффектом люди всегда стремились объяснить поцелуи через медицинский эффект. Существует теория, что с помощью поцелуев можно избавиться от головной боли. Так о поцелуях говорила доктор философии Джой Дэвидсон: «Поцелуй вызывает чувство благополучия и своего рода полноценное удовольствие». Она называла поцелуй чувственной медитацией.

imago sportfotodienst/Global Look Press

Ученые до сих пор спорят, целуемся ли мы по инстинктам или это приобретенное поведение. Психологи приходили к выводам, что поцелуи могут быть связаны даже с достижением личных целей. Это свойственно любому полу. Другая сторона: иногда они скрывают неуверенность в себе или доносят негативную идею. Через подобный поцелуй человек заглушает другие эмоции.

Многие культуры считают поцелуи неприятными. Коренные жители Бразилии вообще называют их отвратительными. Чаще всего ситуация связана именно с древними традициями и примитивной целью зачать потомства. Поцелуи для этого не нужны. Еще поцелуи не используют охотники-собиратели. В Центральной Америке не котируются романтические поцелуи.

У поцелуев есть негативные побочные эффекты. Например, выделяемая слюна способна повреждать губы. Человек инстинктивно готовится к поцелую, смачивая их. С поцелуями передаются вирусные заболевания. Среди них – грипп и краснуха, но еще есть мононуклеоз. Его симптомы похожи на гриппозные. Известно другое название мононуклеоза – болезнь поцелуев.

Риски при поцелуях исследуют даже сайты брендов зубной пасты. Во рту существуют и размножаются более 700 видов различных бактерий и микроорганизмов. За один поцелуй через слюну другому человеку передаются около 80 миллионов бактерий, повышается риск заражения инфекцией. Для защиты от этого необходимо постоянно поддерживать гигиену полости рта.

our-planet.berlin/Global Look Press

Поцелуи стимулируют мозг, влияют на гормоны и повышают уровень доверия

Филематология изучает физиологические и психологические особенности поцелуев. В переводе с древнегреческого языка часть ее названия обозначает земную любовь. Выяснено, что во время поцелуя задействуется множество лицевых мышц. Исследователи оценивают влияние поцелуев на продолжительность жизни. Вывод: поцелуи положительно действуют на нервную систему.

Научные материалы в этой области утверждают, что через поцелуи человек может выбрать себе партнера. Во время поцелуя люди обмениваются слюной – так передаются вещества, влияющие на влечение друг к другу. Изменения внутри мозга добавляют выделение гормонов: повышается концентрация дофамина и окситоцина. Это уже связано с чувствами любви и привязанности.

The American Journal of Medicine публиковал материал доктора медицины Джозефа С. Альперта. Важное в нем: губы – одна из самых чувствительных частей тела. Если сравнивать с кончиками пальцев, то их чувствительность выше в сотни раз. Через прикосновение к губам происходит активация большей части мозга – так он начинает лучше мыслить, сильнее работают ощущения.

ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Во время поцелуя мозг собирает данные о том, что расположено вокруг рта партнера. Так поцелуй становится инструментом оценки и анализа. Филематологи уверены: через поцелуи формируются мощные нервные пути. Уже после первого поцелуя в голове формируется ощущение тепла. Одновременно поцелуи снимают стресс, действуют против кариеса и даже избавляют от калорий.

Еще один вывод филематологов: поцелуй помогает установлению тесной связи с человеком и повышают уровень доверия. Ученые сравнивают влияние поцелуев и наркотиков (это зло). Через поцелуи в мозгу происходит выброс дофамина – сразу возникает резкий прилив энергии. Из-за этого человек постоянно хочет новых поцелуев. У него задействуются центры удовольствия.

Поцелуи – это не всегда выражение любви и страсти. В западной культуре они остаются символом дружбы и почтения. The Washington Post писал, что люди тратят на поцелуи примерно две недели из жизни. Хотя романтические поцелуи иногда заменяются поцелуеподобным поведением из теории Дарвина. Смысл: получение удовольствия через похожие на поцелуи действия.

www.imago-images.de/Global Look Press

Истории о поцелуях: кто целовался дольше всех и какой поцелуй самый известный

• Всемирный день поцелуя отмечают 60 стран. История этого праздника началась в Британии в начале нулевых, а затем распространилась по европейским странам. Сам праздник связан не только с поцелуем – еще он символизирует сближение людей. National Today пишет: «Поцелуи могут быть приятным переживанием сами по себе и выражением любви и близости».

• Уже после установления праздника несколько раз обновлялся мировой рекорд по самому долгому поцелую. В 2009-м он принадлежал немецкой паре, но уже через два года перешел к тайцам. Эккачай и Лаксан Тиранарат целовались 46 часов, 24 минуты и 9 секунд. Позже они перебили собственное достижение: теперь рекорд составляет 58 часов, 35 минут и 58 секунд.

• Самый известный поцелуй запечатлен на фото «Поцелуй на Таймс-сквер». Кадр сделан 14 августа 1945 года – в момент, когда Япония подписала безоговорочную капитуляцию. Эту фотографию создал Альфред Эйзенштадт. На ней оказалась Эдит Шейн, которая целовалась с 18-летним моряком Гленом Макдаффи. Другая версия: это Джон Мендоса и Грета Циммер Фридман.

Сейчас там стоит скульптура с тем поцелуем. У нее фотографируются люди.

Xinhua/Global Look Press

• Известные художники регулярно обращались к теме романтики и изображению поцелуев. Эдвард Мунк так сделал известную картину «Поцелуй у окна» (1892). Влюбленные у Мунка сливаются в одну размытую форму во время поцелуя. Хайез вносил в идею поцелуя выражение страсти. Художники всегда проносили идею: поцелуй – это символ интима и близости.

• Для поцелуев существует предполагаемая физиологическая замена. Ее все еще используют инуиты – этническая группа автохтонных народов Северной Америки. Они с древности предпочитают тереться носами. Еще этот же поцелуй называется эскимосским. Сейчас научно доказано, что соприкосновение носами полностью не заменяет для людей поцелуй.

• Считается, что поцелуи свойственны только людям, но это не совсем так. Из животных поцелуи используют шимпанзе и их отдельный вид бонобо (карликовые шимпанзе). В таком случае через поцелуи подчеркивается связь друг с другом, но без романтического подтекста. Бонобо делают поцелуи для укрепления взаимоотношений и установления крепкой связи между особями.

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