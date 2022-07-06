Что вы не знали о поцелуях: как люди до них додумались, почему они есть не во всех культурах и зачем шимпанзе тоже целуются

Мать передавала потомству еду и люди терлись носами – так возникли поцелуи

Зарождение поцелуев произошло через вещи, которые никак не связаны с романтикой. В древности мать пережевывала пищу и передавала ее в рот ребенку через соприкосновение губ. Антропологи подтверждают и указывают: «Люди научились целоваться, когда матери обменивались едой с потомством». Хотя о самом поцелуе долго не знали многие страны мира.

Признание реального поцелуя пошло из Индии. Это самая популярная теория по зарождению поцелуев. Люди в Индии обнаружили, что прикосновение к губам доставляет им удовольствие. В древних писаниях их упоминание датировано примерно 1500 годом до нашей эры. В Индии тогда существовал обычай, когда люди терлись носами и кусались. Позже это и переросло в поцелуи.

Вместо с приятным эффектом люди всегда стремились объяснить поцелуи через медицинский эффект. Существует теория, что с помощью поцелуев можно избавиться от головной боли. Так о поцелуях говорила доктор философии Джой Дэвидсон: «Поцелуй вызывает чувство благополучия и своего рода полноценное удовольствие». Она называла поцелуй чувственной медитацией.