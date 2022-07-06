Что вы не знали о поцелуях: как люди до них додумались, почему они есть не во всех культурах и зачем шимпанзе тоже целуются
Всемирный день поцелуя ежегодно отмечается 6 июля. Почему вообще люди целуются? Простейшее объяснение: это приятно и основано на инстинктах. Наука утверждает, что с поцелуями все сложнее. Их до сих пор признают не все страны, а в различных культурах поцелуи несут в себе определенные смысловые значения. Главное: поцелуи способствуют сближению.
Мать передавала потомству еду и люди терлись носами – так возникли поцелуи
Зарождение поцелуев произошло через вещи, которые никак не связаны с романтикой. В древности мать пережевывала пищу и передавала ее в рот ребенку через соприкосновение губ. Антропологи подтверждают и указывают: «Люди научились целоваться, когда матери обменивались едой с потомством». Хотя о самом поцелуе долго не знали многие страны мира.
Признание реального поцелуя пошло из Индии. Это самая популярная теория по зарождению поцелуев. Люди в Индии обнаружили, что прикосновение к губам доставляет им удовольствие. В древних писаниях их упоминание датировано примерно 1500 годом до нашей эры. В Индии тогда существовал обычай, когда люди терлись носами и кусались. Позже это и переросло в поцелуи.
Вместо с приятным эффектом люди всегда стремились объяснить поцелуи через медицинский эффект. Существует теория, что с помощью поцелуев можно избавиться от головной боли. Так о поцелуях говорила доктор философии Джой Дэвидсон: «Поцелуй вызывает чувство благополучия и своего рода полноценное удовольствие». Она называла поцелуй чувственной медитацией.
Ученые до сих пор спорят, целуемся ли мы по инстинктам или это приобретенное поведение. Психологи приходили к выводам, что поцелуи могут быть связаны даже с достижением личных целей. Это свойственно любому полу. Другая сторона: иногда они скрывают неуверенность в себе или доносят негативную идею. Через подобный поцелуй человек заглушает другие эмоции.
Многие культуры считают поцелуи неприятными. Коренные жители Бразилии вообще называют их отвратительными. Чаще всего ситуация связана именно с древними традициями и примитивной целью зачать потомства. Поцелуи для этого не нужны. Еще поцелуи не используют охотники-собиратели. В Центральной Америке не котируются романтические поцелуи.
У поцелуев есть негативные побочные эффекты. Например, выделяемая слюна способна повреждать губы. Человек инстинктивно готовится к поцелую, смачивая их. С поцелуями передаются вирусные заболевания. Среди них – грипп и краснуха, но еще есть мононуклеоз. Его симптомы похожи на гриппозные. Известно другое название мононуклеоза – болезнь поцелуев.
Риски при поцелуях исследуют даже сайты брендов зубной пасты. Во рту существуют и размножаются более 700 видов различных бактерий и микроорганизмов. За один поцелуй через слюну другому человеку передаются около 80 миллионов бактерий, повышается риск заражения инфекцией. Для защиты от этого необходимо постоянно поддерживать гигиену полости рта.
Поцелуи стимулируют мозг, влияют на гормоны и повышают уровень доверия
Филематология изучает физиологические и психологические особенности поцелуев. В переводе с древнегреческого языка часть ее названия обозначает земную любовь. Выяснено, что во время поцелуя задействуется множество лицевых мышц. Исследователи оценивают влияние поцелуев на продолжительность жизни. Вывод: поцелуи положительно действуют на нервную систему.
Научные материалы в этой области утверждают, что через поцелуи человек может выбрать себе партнера. Во время поцелуя люди обмениваются слюной – так передаются вещества, влияющие на влечение друг к другу. Изменения внутри мозга добавляют выделение гормонов: повышается концентрация дофамина и окситоцина. Это уже связано с чувствами любви и привязанности.
The American Journal of Medicine публиковал материал доктора медицины Джозефа С. Альперта. Важное в нем: губы – одна из самых чувствительных частей тела. Если сравнивать с кончиками пальцев, то их чувствительность выше в сотни раз. Через прикосновение к губам происходит активация большей части мозга – так он начинает лучше мыслить, сильнее работают ощущения.
Во время поцелуя мозг собирает данные о том, что расположено вокруг рта партнера. Так поцелуй становится инструментом оценки и анализа. Филематологи уверены: через поцелуи формируются мощные нервные пути. Уже после первого поцелуя в голове формируется ощущение тепла. Одновременно поцелуи снимают стресс, действуют против кариеса и даже избавляют от калорий.
Еще один вывод филематологов: поцелуй помогает установлению тесной связи с человеком и повышают уровень доверия. Ученые сравнивают влияние поцелуев и наркотиков (это зло). Через поцелуи в мозгу происходит выброс дофамина – сразу возникает резкий прилив энергии. Из-за этого человек постоянно хочет новых поцелуев. У него задействуются центры удовольствия.
Поцелуи – это не всегда выражение любви и страсти. В западной культуре они остаются символом дружбы и почтения. The Washington Post писал, что люди тратят на поцелуи примерно две недели из жизни. Хотя романтические поцелуи иногда заменяются поцелуеподобным поведением из теории Дарвина. Смысл: получение удовольствия через похожие на поцелуи действия.
Истории о поцелуях: кто целовался дольше всех и какой поцелуй самый известный
• Всемирный день поцелуя отмечают 60 стран. История этого праздника началась в Британии в начале нулевых, а затем распространилась по европейским странам. Сам праздник связан не только с поцелуем – еще он символизирует сближение людей. National Today пишет: «Поцелуи могут быть приятным переживанием сами по себе и выражением любви и близости».
• Уже после установления праздника несколько раз обновлялся мировой рекорд по самому долгому поцелую. В 2009-м он принадлежал немецкой паре, но уже через два года перешел к тайцам. Эккачай и Лаксан Тиранарат целовались 46 часов, 24 минуты и 9 секунд. Позже они перебили собственное достижение: теперь рекорд составляет 58 часов, 35 минут и 58 секунд.
• Самый известный поцелуй запечатлен на фото «Поцелуй на Таймс-сквер». Кадр сделан 14 августа 1945 года – в момент, когда Япония подписала безоговорочную капитуляцию. Эту фотографию создал Альфред Эйзенштадт. На ней оказалась Эдит Шейн, которая целовалась с 18-летним моряком Гленом Макдаффи. Другая версия: это Джон Мендоса и Грета Циммер Фридман.
• Известные художники регулярно обращались к теме романтики и изображению поцелуев. Эдвард Мунк так сделал известную картину «Поцелуй у окна» (1892). Влюбленные у Мунка сливаются в одну размытую форму во время поцелуя. Хайез вносил в идею поцелуя выражение страсти. Художники всегда проносили идею: поцелуй – это символ интима и близости.
• Для поцелуев существует предполагаемая физиологическая замена. Ее все еще используют инуиты – этническая группа автохтонных народов Северной Америки. Они с древности предпочитают тереться носами. Еще этот же поцелуй называется эскимосским. Сейчас научно доказано, что соприкосновение носами полностью не заменяет для людей поцелуй.
• Считается, что поцелуи свойственны только людям, но это не совсем так. Из животных поцелуи используют шимпанзе и их отдельный вид бонобо (карликовые шимпанзе). В таком случае через поцелуи подчеркивается связь друг с другом, но без романтического подтекста. Бонобо делают поцелуи для укрепления взаимоотношений и установления крепкой связи между особями.